SMART-festivalen vokser seg enda større

Onsdag og torsdag denne uka arrangeres SMART-festivalen 2019. Den har vokst seg større med enda en dag, og den har også inntatt Tønsberg.

I fjor ble tidens første SMART-festival arrangert, og i disse dager gjentas suksessen:

Onsdag 16. og torsdag 17. oktober deltar rundt 800 ungdommer, fagfolk og innbyggere på SMART-festivalen 2019.

“Arendalsuka” for sosial innovasjon

SMART festivalen er en delingsarena for sosiale innovasjoner som skaper inkludering, trivsel og helse for barn og unge.

Festivalen ble starta opp i fjor som ett av Re kommunes tiltak for deling av eget innovasjonsarbeid gjennom SMART oppvekst, og som del av kommunens arbeid med “Folkehelse opptrappingsplan barn og unge”.

Festivalen er også en arena for deling av gode nasjonale eksempler.

– Vi søker å inspirere til demokratiske dialoger og deling av praktiske eksempler ikke bare for fagfolk, men også barn, unge, familier lag og foreninger. Gode oppvekstmiljø skapes i fellesskap, forteller Elisabeth S. Paulsen, virksomhetsleder Barn og unge i Re kommune.

– Vår drøm er at SMART-festivalen kan bli vår «Arendalsuke» for sosial innovasjon – at dette blir en utstilling, delings- og samskapingsarnena som kan bidra til gode svar på vårt fokusspørsmål:

– Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som inkluderer ALLE barn og unge, og som utløser håp, engasjement og glede?

SMART gjennom hele barndommen

På programmet onsdag står politisk dialogverksted på Tønsberg bibliotek. Torsdag er det fagdag i Vålehallen, som er blitt til SMART arena.

Her blir det faglig påfyll for ungdom og voksne, stands, utstillinger, musikk, verksteder med tema som SMART oppvekst, SMART barnevern, SMART i skolen, hvordan jobbe med SMART i klasserommet og “drømmeklassen”, SMART i barnehagen, og SMART lek.

SMART idrett står også på agendaen. Det blir også en økt om SMART ledelse, og det blir første anledning til å høre mer om SMART relasjon, som gjelder allerede før fødselen.

Dette går på å dedikere en kveld for førstegangsfødende til temaer som foreldrerollen, relasjon til barnet, psykisk helse i barsel, og parforhold. Dette er ved psykolog Melinda E. Henriksen og Lars Tore Carslen.

Det blir også presentasjon av forskning som er gjort i tilknytning til SMART oppvekst i Re, ved professor og direktør Arild Bjørndal og Phd stipendiat Bjørn Hauger.

Les mer om SMART oppvekst i ReAvisa, april 2018 – last ned gratis.