Andreas Heierstad (16) var raskest av alle i Re-mila: – Ekstra stas å vinne på hjemmebane!

16-åringen har løpt alle fem åra med Re-mila, unntatt i fjor da en brekt arm satte en stopper for deltakelse. Så sugen var han på å løpe igjen i år, at han grusa all motstand.

Til ReAvisa røper seierherren på 16 år at han ikke hadde helt kontroll der framme i tet. Han hadde Espen Spro Johansen fra Horten i hælene:

– Han var bare cirka ti sekunder bak meg hele den siste runden, så jeg var veldig stressa. Så det var helt fantastisk å kunne krysse målstreken først!

Satser på langrenn

Ekstra stas er det å vinne så til de grader på hjemmebane. Andreas bor rett borti gata på Revetal: – Hele veien var det så mange som heia langs løypa. Det er så gøy å løpe Re-mila!

Og løping kommer i tillegg til mye annet. Den tidligere nevnte brekte armen kom i en fotballkamp. Han løper noen friidrettsstevner på sommeren, og er med på noen mosjonsløp i samme sjanger som Re-mila nå og da.

Men hovedidretten er langrenn. – Det er det jeg satser på, men jeg driver litt med fotball og løper mye, fordi det er veldig bra trening til skisesongen, forteller sprekingen til lokalavisa.

– Jeg har jo løpt omtrent hele livet, og har alltid vært med på Re-mila – unntatt i fjor. Re-mila betyr mye for meg, og jeg synes det er veldig gøy at vi har fått til et sånt løp her på Revetal.

Planen er allerede klar for Re-mila i 2020

Årets Re-mila passerte tilslutt et deltakerantall på godt over tusen, og det ble rekorddeltakelse i barneløpet med tett oppunder 500 deltakere. I skolekonkurransen ble 1. klasse ved Kirkevoll skole vinneren med flest deltakere.

Neste år blir Re-mila mest sannsynlig framskynda ett par uker, siden høstferien flyttes til uke 41 i det nye Vestfold og Telemark fylke, forteller Re-mila-general Erling Schjetne.

For Re-mila har kommet for å bli, også i nye Tønsberg: – Ja, vi satser på 2020 også, sier Erling til ReAvisa. Og årets arrangement legger så absolutt ikke noen demper på lysta:

– Fantastisk dag, vær og stemning. Kunne ikke blitt bedre!

Resultater Re-mila 2019:

Topp fem herrer 10 km:

1. Andreas Heierstad, IL Ivrig, M16-17 – 35:11:00

2. Espen Spro Johansen, Falkensten, M23-39 – 35:20:00

3. Sander Jevanord, Revetal, M16-17 – 38:33:00

4. Simen L. Kristiansen, Ivrig IL, M14-15 – 38:37:00

5 Per Iver Grimsrud, Tønsberg, M23-39 – 38:40:00

Topp fem kvinner 10 km:

1. Anette Foss Lia, BORGEN K23-39 – 39:21:00

2. Julie Wiik, Tjøme Løpeklubb, K23-39 – 41:57:00

3. Cornelia Brummenæs, Tyrving IL, K18-19 – 44:23:00

4. Nina Dybwad, EGT, K45-49 – 45:52:00

5. Benedicte Brinck, Tbg FIK K18-19 – 46:14:00

Topp fem kvinner 5 km:

1. Solveig Steen, Eiker ski, K16-17 – 18:38

2. Karine Heum, Ditt Klubbhus, K23-39 – 19:56

3. Tuva Svindland, Oseberg skilag, K13 – 20:00

4. Victoria Vermelid, Oslostud. IK, K20-22 – 20:02

5. Tanja Svinsholt, Våle, K40-44 – 20:03

Topp fem herrer 5 km:

1. Ole-Petter Fjeld, Tønsberg FIK, M23-39 – 15:57

2. Robert Bergstå, Svarstad IL, M23-39 – 16:01

3. Markus Klepp Grytnes, IL Ivrig, M18-19 – 17:28

4. Vegard Eismann Kjøl, Tfik, M45-49 – 17:38

5. Egil Reidar Osnes, Oslo, M40-44 – 17:39

Klassevinner barneløpet:

1. klasse Kirkevoll skole

