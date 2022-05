Stinn brakke: – Vakre toner og flotte folk!

– Særs trivelig gjensyn med gamle og nye Åpen scene-fjes. Takk til alle som bidro og alle som kom!

– Jeg er kjempefornøyd både med de vakre tonene fra scenen og oppmøtet med massevis av flotte folk – det er helt tydelig at folk er sultne på å gå ut, det fikk vi føle på i går.

– Planen er klar, forteller Jane Elena Fossnes Hagen (38) på Restauranten, – vi kjører Åpen scene igjen!

– Går bare rundt og smiler i dag

Restaurant-sjef Jane forteller at hun bare går rundt og smiler i dag, dagen derpå. Og hun konstaterer at comebacket for Åpen scene onsdag 25. mai 2022 rett og slett ble en suksess.

Det er fem år siden sist det ble arrangert Åpen scene på Revetal, og det er femten år siden det ble arrangert første gang – mer Åpen scene-mimring finner du her.

– Særs trivelig gjensyn med gamle og nye Åpen scene-fjes, oppsummerer Åpen scene-general Audun Kalleberg (44) fra Valleåsen.

– Topp stemning!

– For et comeback! Takk til alle som var med og bidro til en fantastisk kveld!, hilser Audun via lokalavisa. Jane kommer med en oppfordring før neste Åpen scene:

– Støtt lokale talenter, bli med sjøl, eller vær en del av det fantastiske publikumet vi ble vitne til i går. Topp stemning!

– Dette vil du ikke gå glipp av!

Les mer om kultur i ReAvisa-arkivet.