Endelig Livsglede-uke på Re helsehus igjen: – Konserter, matlaging med ungdommer og rullator-race

Hele neste uke lang er det Livsglede-uke på Re helsehus igjen, for første gang etter den kjipe korona-tida. Allerede på fredag denne uka tjuvstarter med en flott konsert utafor helsehuset. Uka avsluttes med rullator- og rullestol-race.

– Nå er vi nesten der vi var før pandemien, og satser på ei Livsglede-uke med høy faktor av underholdning, fart og spenning, frisk luft og mosjon, forteller Gro Hansen, kulturkoordinator på Re helsehus.

Hele neste uke lang skjer det noe på Re helsehus, men Livsglede-uka tjuvstarter allerede fredag denne uka med Vinduslykke-konsert med Emil Sollie Tangen.

Lastebil-scene utafor Re helsehus

Det skjer utafor Re helsehus med en lastebil som scene fredag 27. mai klokka klokka 16.00. Alle som vil kan komme og høre på konserten.

Så blir det mye aktiviteter og besøk av barn og unge hele neste uke, som avsluttes med Den Kulturelle spaserstokkens jazzkonsert fredag 3. juni.

– Samme fredag, 3. juni klokka 12.00, blir det rullator og rullestol-konkurranse foran helsehuset, i rundkjøringa vår, forteller Gro til ReAvisa.

Rullator- og rullestol-race

– Her blir det et skikkelig race, med startnummer og målflagg og hele pakka. Speaker er Elsa Andersen, som har flytta hit fra Tønsberg og er et rivjern med ord og humoristisk sans.

Mer detaljert står følgende på programmet: Søndag 29. mai klokka 15.00 kommer Skibergkoret fra Hof og holder konsert i Seniorsenteret, dirigent er Inga Kjæraas Evensen.

Mandag 30. mai klokka 10.15 kommer elever fra Revetal ungdomsskoles 10. klasse, de skal gå tur, spille brettspill, lage mat, med mer med beboere på helsehuset.

Konserter, fart og spenning

Samme mandag 30. mai klokka 18.00 på kvelden holder Våle kirkekor konsert på Re helsehus. Tirsdag 31. mai kommer sanitetsforeningene for å gå på tur med beboere, og Glagjengen spiller opp og marsjerer rundt helsehuset klokka 18.00 på kvelden.

Onsdag 1. juni klokka 12.00 kommer Revetal barnehage til Sansehagen for å synge, og torsdag 2. juni klokka 12.00 er det skrivestund i Huskestua med Betty Ann Solvold fra Re Røde Kors.

Fredag 3. juni klokka 09.30 er det Sittedans med Jane Smørgrav, klokka 12.00 blir det rullator- og rullestol-race i rundkjøringa rundt fontena foran Re helsehus.

Binder bygda sammen

Det aller siste på Livsglede-uke-programmet er jazzkonsert med Den kulturelle spaserstokken: Fredag 3. juni klokka 14.00 spiller Torunn Eriksen opp til jazzkonsert i seniorsenteret.

Livsglede-uka kom i stand første gang tilbake i 2016, og har bortsett fra de to siste korona-åra vært et fast kulturelt og sosialt innslag på Re helsehus.

Som binder bygda sammen, der skoler, barnehager, foreninger og folk bidrar med å fylle helsehuset med kultur og moro – til glede for alle på huset.

Les mer om kultur i ReAvisa-arkivet.