Årets norske supporter i engelsk fotball er fra Re: – Denne mannen må bare oppleves!

– Samhold og glede! Det er det som er greia, forteller Anders Gustav Holt som står på for at folk skal samles og dra på tur, med fotball som felles interesse.

Anders Gustav Holt (54) fra Re ble utropt som årets norske supporter 2021/2022 av Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF), som organiserer over 125.000 supportere i 55 supporterklubber.

Han ble nominert av Leeds uniteds supporterklubb LUSCOS’, og kåret til årets supporter på direkten på TV2s etter kampen-sending søndag 22. mai 2022.

– Klarer det ingen andre har klart før

I nominasjonen heter det blant annet at Anders Gustav uten tvil oppfyller alle kriterier for å bli årets supporter: – Hva Anders Gustav har gjort for oss Leeds-fans er nærmest noe vi ikke kan beskrive med få ord på et stykke papir, men må nesten oppleves.

– Han arrangerer Leeds-treff på restauranten sin på Revetal og fikk Leeds-laget til Norge for å spille privatkamper i både 2011 og 2012. Leeds-entusiasten har til og med leid Elland Road for at norske fans kunne spille en privatkamp mot ex-Leeds spillere og andre kjente.

– Og dette midt i sesongen! Ingen har klart dette før.

Stemninga sto i taket

– Rett og slett en mann som må oppleves. Han elsker Leeds United, supporterne og alt rundt, heter det i nominasjonen som førte til at reingen ble kåret til Årets norske supporter i engelsk fotball – en utmerkelse som henger høyt.

Det hele ble annonsert på direktesendt TV på skjermene på Restauranten på Revetal, og deretter feira med åpen bar og full jubel – stemninga sto i taket.

Det eneste de oppmøtte visste, var at Anders Gustav var nominert – resten kom som en stor overraskelse, ikke minst for hovedpersonen sjøl.

– Vi var egentlig i lykkerus allerede

– Vi jubla over at Leeds ikke rykka ned, så vi var egentlig i lykkerus allerede. Så utmerkelsen kom bare på toppen av det, det var allerede sjampanje og full feiring, forteller Anders Gustav til ReAvisa.

Han er en kar som ikke gjør noe halvveis. Som lokal næringslivsmann starta han med Ditt Kontor på Revetal, tok over sportsbutikken som er blitt landets største Sport 1-butikk, Ditt Grafisk og Restauranten, med mer.

Og på sin egen Restaurant på Revetal ble det full fest: – Det er jo det sosiale som er hele greia. At folk samles, drar på tur – det fellesskapet er viktigere enn fotballen i seg sjøl, forteller han til ReAvisa.

Samla inn over en halv mill til barnekreftsaken

Anders Gustav har gjort mye bra som framheves i nominasjonen, der blant annet arrangement til inntekt for en barnekreftavdeling på sjukehus i Leeds er nevnt.

Det ble samla inn over en halv million kroner med eventer her i Re og der borte i Leeds i fjor.

I sommer blir det et nytt arrangement over samme lest, det skjer fredag 24. juni.

Samhold og glede

– Da kan alle som vil komme til Re golfbane og støtte en god sak, enten du bare vil stikke innom eller bli med og spille golf eller fotballgolf, inviterer Anders Gustav.

Det er bare ett av mange arrangement, treff og turer han står for i fotballgledens tegn.

– Samhold og glede! Det er det som er greia!

