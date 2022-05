Åpen scene er tilbake – femten år etter oppstarten

I morgen er det mandag og hverdag igjen – men helga er aldri langt unna. Spesielt ikke til uka. For da er det comeback for Åpen scene på onsdag, natt til himmelspretten.

Flere tar nok helga allerede onsdag denne uka, siden det er Kristi Himmelfartsdag på torsdag. En fin-fin anledning for langhelg, og uansett har de aller fleste fri på torsdag.

Da kan du starte langhelga på Restauranten og Åpen scene – som Audun Kalleberg fra Valleåsen blåser støvet av igjen, fem år siden sist.

Scenen er åpen igjen

I tidligere tider var disse kulturkveldene en happening i bygda vår. De trakk musikere, performere, diktere, komikere med stand-up og alt mulig til Revetal, både fra egen bygd og fra byene rundt Re – og noen ganger enda lenger langveisfarende.

Du kan, akkurat som i gamledager, oppleve formidling fra proffe og amatører – her bidrar alle på alle nivåer med alle slags instrumenter og «instrumenter».

Scenen er. som navnet sier, «åpen». Men Åpen scene-general Audun Kalleberg får gjerne et hint i forkant for å kunne legge opp løpet for kvelden.

Hobbymusikere og Spellemann-vinnere

Det ble mange artige bandkonstellasjoner opp igjennom alle åra med Åpen Scene, der hobbymusikere plutselig kunne jamme med Spellemann-vinnere. Og «instrumenter» var alt fra gitar og trommer til handlevogn.

Også denne gang vil det være et variert utvalg instrumenter på scenen og skikkelig proff lyd.

Men ei eventuell handlevogn må du nok hente i vognskuret sjøl.

Kan bli folksomt

Åpen scene starta opp for femten år siden, og scenen var åpen en torsdag hver måned i fem år, før det hele ble flytta til fredagene i fem nye år.

Totalt ti år med åpen scene javnt og trutt, før det var over og ut for fem år siden. Da var det kroken på døra – eller en pause, som vi nå veit – for en aldri så liten kulturinstitusjon i bygda vår.

Nå er kulturkvelden tilbake, og det ventes storinnrykk på Restauranten onsdag 25. mai 2022.

