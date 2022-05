Stinn brakke i kveld: – Kanskje den fineste konserten på Kulturhuset Elverhøy noensinne

Var du på konserten på Kulturhuset Elverhøy i kveld, så veit du hvorfor superlativene sitter så løst. Dette var rett og slett fantastisk flott!

Frank Wedde ønska velkommen til den aller første konserten på Elverhøy etter korona, og det til en lang og varm applaus – og så skulle applausen bare fortsette å runge gjennom hele kvelden. Vel fortjent.

Først for de unge lokale talentene Brynja Aurelia Kaspersdóttir Søyland (15) og Aurora Jonassen (16) som sang og spilte så vakkert på piano og fiolin, så for Marit Holtung (15) som imponerte med sang og piano. Deretter stormende applaus for Charlotte og Ash and Thorns.

Siste-siste-siste sang

Charlotte Sofie Eliassen Holtung (31) ble verdensstjerne i Re og kjent over hele landet da hun klatra nesten til topps i The Voice i fjor. I kveld sang hun med duoen hun var i duell med på TV, her hjemme i Re.

Så hjertelig var gjensynet med publikum at et fullsatt Elverhøy fikk beskjed om en enorm applaus etter det de lata som var siste sang; – så kan vi liksom likevel spille en sang til, røper de tre på scenen til latter fra salen.

Og da den siste-siste sangen var ferdig, runga applausen nok en gang – så det ble en siste-siste-siste sang fra de spillesugne supermusikerne: Whiskey lullaby, samme sang som trioen spilte på The Voice.

Helt nydelig konsertkveld, selvfølgelig avslutta med stående applaus.

– Bøgda mi

– Kanskje den fineste konserten på Kulturhuset Elverhøy noensinne, takka Frank Wedde trioen av. – Tusen takk for at dere ville komme og spille her i bøgda mi, sier Charlotte til gutta. Les mer om Charlotte og sangkarrieren hennes i denne saken.

Frank Wedde minner publikum på alt som rører seg i Re: – Vi må snakke litt om Re. Det skjer ting her igjen, etter korona: Fjellborg med revy, Vonheim med pøbbkviss og fest, pluss mye, mye mer.

– Bruk bygda vår – du trenger ikke dra til by’n. Gå på ting her i Re!, var oppfordringen fra vertskapet på Elverhøy. Som minner om at det står mye mer moro på planen for kulturhuset framover.

For nå har Re som kultursted virkelig våkna til live igjen. Det er bare å nyte det!

