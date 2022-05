Plukker søppel rundt skolen: – Blir strøkent til 17. mai!

– Det er masse plast, men også alt mulig annet rart. Det kan være at noen har vært uheldig, for det hender at det blåser skikkelig – og da er vinden så sterk at alt mulig kan flakse av gårde, forteller Sofie (8) og Sara (7).

2. trinn på Røråstoppen skole har de siste par ukene plukka søppel som en del av undervisning i temaet bærekraftig utvikling.

Og dette skal de jobbe med fram til sommerferien, forteller naturfaglærer Åse Eia. Elevene gleder seg til å fortsette på den viktige jobben.

Skadelig søppel

– De så ut som en bøling med pakkesler da vi kom tilbake til skolen etter en runde i nærområdet her, forteller naturfaglærer Åse – imponert over innsatsen og pågangsmotet til 2. klassingene.

– De røska og reiv for å få løs søppel som mange steder hadde vokst inn i naturen, inn i trær og ned i bakken, i elver og overalt. De gikk sammen og brukte kreftene sine og fikk rydda skikkelig opp.

– Dette slår å sitte på rompa i klasserommet, dette er å oppleve faget i praksis. I tillegg ser vi på kartet, hvor bekkene ender opp i det store havet.

– Så snakker vi om hvordan natur og dyreliv kan ta skade av all søppelet – at alt henger sammen med alt.

Plast og alt mulig annet rart

Dette har tydelig gjort inntrykk på 2. klassingene, som er superivrige etter å komme seg ut og plukke mer søppel. De viser fram den store søppelhaugen til ReAvisa, og det er resultatet av bare den aller første dagen med søppelplukking.

– Vi ble overraska over hvor mye søppel som ligger strødd sånn overalt, egentlig, forteller Sofie (8) til ReAvisa. – Det blir ikke særlig hyggelig når det ligger så mye søppel i skogen.

– Det var masse plast, men også alt mulig annet rart, forteller Sara (7). – Det ser ut som vinden har tatt det, for vinden kan være veldig sterk.

– Vi skal uansett plukke det opp, for det er helt sikkert masse mer søppel rundt omkring på skolen og i skogen rundt her.

Kommunen kaster søpla

– Også er det ekstra fint å få det ekstra fint før 17. mai – det var egentlig det vi først tenkte på. Alt det som ligger i skogen kan blåse rundt overalt, inn på skolen vår, og det kan bli med vannet i bekken ut i havet. Ingenting av det er bra, uansett hvor søppel ender opp.

– Bortsett fra på dynga da. Det skal noen folk fra kommunen sørge for at alt det vi har plukka blir kasta på dynga, forteller 2. klassingene til ReAvisa.

Elevene varsla nemlig Tønsberg kommune, og Tor Arne Ueland på teknisk tok turen for å se på all søpla.

Han forteller at kommunen tar seg av å kaste det, og han skryter av det elevene har gjort.

Gamle synder

Med seg har Tor Arne fra teknisk etat Berit Svensson fra landbrukskontoret. Det er tydelig at mye plastsøppel stammer fra landbruket. – Dette er en utfordring – og også en oppfordring – til bøndene: Rydd opp i plasten deres, sier Berit fra landbrukskontoret.

– Men vi ser at dette er ikke noen som har liggi i ett år eller to, dette er noe som har liggi lenge. Vi merker en annen tankegang i hele samfunnet, også blant bøndene.

– Så dette er neppe fra verken i år eller i fjor, men gamle synder. Landbruket er ei pressa næring om dagen, så vi må ikke svartmale.

– Vi på landbrukskontoret har et godt inntrykk av næringas egen innsats på dette feltet.

Perfekt til 17. mai!

Det neste på planen for 2. klassingene er å rydde opp i pinner, blad og løv – rett og slett all kvist og kvast som ligger rundt om på skoleområdet etter vinteren.

Dette skal samles sammen og legges i skogkanten, så det brytes ned naturlig, forteller naturfaglærer Åse Eia.

– Vi skal rydde så det blir helt strøkent her, forteller 2. klassingene til ReAvisa.

– Da blir det perfekt til 17. mai!

