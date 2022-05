– Vil bli masse brukt – helt garantert!

Så gøy det hadde vært med ei skaterampe på skolen, tenkte denne gjengen – så starta elevrådet en prosess som kan gjøre drømmen til virkelighet. Men de trenger litt hjelp.

Elevrådet ved Røråstoppen skole hadde på agendaen uteområdene på skolen sin, og diskusjonen gikk på ballbinge, skaterampe, med mer.

Det er nemlig mye å finne på, men kanskje mest for de minste elevene – ikke så mye for de eldste barneskole-elevene.

Jobber på spreng for skatepark

Derfor falt elevrådet ned på skaterampe som et prosjekt de ville jobbe videre for: – Det kommer garantert til å bli en suksess, forteller de til ReAvisa. Skateboard og sparkesykler er veldig populært.

Elevrådet jobber sammen med FAU, der Ola Bror Tho er prosjektleder. Han henter inn tilbud, sørger for søknader – og tar gjerne i mot spons fra det lokale næringslivet.

– Elevene er utålmodige, for dette er et stort og sterkt ønske. Realisering kommer litt an på responsen på søknader og spons – rett og slett økonomi.

Kanskje har vi en skatepark neste vår?

– Men vi ser for oss at spaden settes i jorda til høsten, og at det blir en svær offisiell åpningsseremoni på vårparten til neste år. Kanskje har vi en skatepark her da?

Elevrådet er med hele veien, der store og små avgjørelser skal tas gjennom hele prosessen. Som for eksempel hvor skaterampa bør ligge.

Plassering er tenkt ved gangstien til Skjeggestadåsen, ved lærerparkeringa. Den blir i betong.

– Vil bli masse brukt – garantert!

– Elevrådet tenker hele veien hva som er best, satt opp mot økonomi. Vi håper det blir rom for å bygge den skaterampa de drømmer om, sier en engasjert Ola til ReAvisa, og frir samtidig til det lokale næringslivet.

Elevene forteller at de reiser rundt til andre skateparker, men at de drømmer om ei skaterampe på sin egen skole.

– Den vil bli masse brukt, hele tida – helt garantert!, sier en gjeng med ivrige Røråstoppen-elever.