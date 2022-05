Rappa utstyr fra barneteateret: – Vil bli politianmeldt

Denne helga spilles Hakkebakkeskogen på Dalheim. Men søndag ble de møtt av et sørgelig syn før forestilling.

– En gang i løpet av fredag ettermiddag eller hele lørdagen har noen vært på Dalheim og tatt av utstyret vårt, melder Solerød Jubateater på sin Facebook-side.

– Foreløpig veit vi at en liten lydmikser, en DJ-konsoll, et laserlys, pluss en tom koffert er borte.

Vil bli politianmeldt

Til ReAvisa opplyser barneteateret at det svært simple tjuveriet vil bli anmeldt, – ja, vi må først ha forestilling først.

Heldigvis gikk søndagens forestilling som planlagt. – Alt det utstyret som vi brukte til forestillingen var oppe i gymsalen.

– De hadde bare vært nede. Heldigvis for oss.

Sleipe tjuver

Tjuvene kan ha vært spesielt sleipe for å komme til lydutstyret til barneteateret:

– Mistenker at de har vært inne mens vi har vært her, og satt et vindu åpent – for så å komme tilbake.

Veit du noe, så ta kontakt med Solerød Jubateater eller Politiet i Sør-Øst.

Les flere saker fra politiloggen.