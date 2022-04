Marit og Dag Erik hjelper bønder over hele Østlandet. – Jeg har kjent Marit siden jeg gikk i bleier, og ho har redda meg mang en gang, sier Dag Erik og latteren runger i møterommet på Revetal. Tidligere var Dag Erik hennes klient, og Marit hans rådgiver. Nå er de kolleger i Sibbern råd og verdi.

Marit Sibbern og Dag Erik Kristensen har starta opp Sibbern råd og verdi sammen. Med base på Revetal og oppdrag over hele Østlandet skal de stå for takst, eierskifte og økonomisk rådgivning.

– Det dreier seg om alt fra å lage avtaler mellom ektefeller til skatterådgivning – vi hjelper til med det meste, sier de to kompanjongene over en kaffikopp med lokalavisa.

– Ser det litt mer utafra

– Jeg har kjent Marit siden jeg gikk i bleier, og ho har redda meg mang en gang, sier Dag Erik og ler godt. Han tok over familiegården Søndre Hals og har utvikla den fra et hobbybruk til en stor driftsenhet.

– Valget sto mellom å avvikle eller å kline te’ – det går ikke med noen mellomting lenger i dag – så jeg klina te’. Da var Marit gull verd for meg: Som samtalepartner – med kunnskap og fakta.

– Du trenger noen eksterne å høre med, som ser det litt mer utafra. Det merka jeg veldig godt i den prosessen:

– At du fort kan se deg litt blind når du står midt oppi det.

De rette spørsmålene

– Dobler du drifta, kan du regne med fire ganger så stor driftsrisiko. Tredobler eller firedobler du, så kan du jo bare tenke deg. Marit har hjelpa så mange rundt om på gårdene og i næringslivet – spesielt her i Re, sier Dag-Erik, full av beundring over sin tidligere rådgiver og nå kollega:

– Menneskelig er Marit helt fantastisk. Når en familie skal overdra gården, for eksempel – da er det mye som skal tas hensyn til. Men Marit får til en fin greie.

– Vi prøver å la folk finne fram til den beste løsninga sjøl, ved å stille de rette spørsmålene, skyter Marit inn.

– Noe som passer for en, trenger ikke å passe for en annen.

Må finne fram til det rette for deg

– Du må finne fram til løsninger som du kan leve med, og du må finne en måte å drive på som du trives med, sier Marit og kommer med et eksempel:

– En bonde kan trives med gammel redskap som en må skru litt på og bruke tid på vedlikehold og reparasjon. Det blir litt billigere enn å kjøpe nytt hele tida, men det vil gå med en del tid til å holde maskinparken i gang.

– En annen vil kanskje ha det nyeste og beste hele tida, og kan ikke fordra tanken på å skru. Det vil være dyrt, men kanskje mer effektivt – hvis du fyller den ledige tida med effektivt arbeid.

– Det som uansett blir helt feil, er å tvinge noen til å drive på en måte de ikke trives med. At det skulle finnes en fasit. For det gjør det ikke.

Det finnes mange måter å drive gård på

– Flere svar kan være rekti. Du må finne ut hvordan du sjøl vil drive gård, og sette opp et regnestykke for å se om det lar seg gjøre. Og det hjelper vi til med. Som vi veit her i Re, så finnes det mange måter å drive en gård på.

– Vår viktigste jobb er å stille spørsmål. Det kan være: «Trenger du det?» «Er det en lur måte å gjøre det på?». Og så videre. Så setter vi i gang noen refleksjoner hos de vi rådgir, som fører til gode beslutninger.

– Rådgivere skal passe seg for å gi for mye råd, sier Marit og ler godt sammen med Dag Erik.

Han har også lang fartstid – i flere bransjer.

– Marit har nok rekorden

Ikke bare driver Dag Erik egen gård, men han er også entreprenør og byggmester som står for mye vedlikehold på oppdrag fra bønder rundt om. Han starta i Vålebygg, og har militær bakgrunn med tjeneste i forsvaret i fem år.

Både Dag Erik og Marit skal drive med taksering og rådgivning. De starta opp nå i våres og har allerede mye å gjøre – mest her i Re og omegn, men også i hele det store østlandsområdet.

– Vi har prata sammen i alle år og kjenner hverandre godt, forteller Marit, som forteller at Dag Eriks bakgrunn kommer godt med – både byggbakgrunn og hans lange landbrukserfaring.

Dette er langt ifra første etablering for verken Dag Erik eller Marit. Dag Erik har drivi sitt eget firma siden 1995, men Marit har nok rekorden med mange vellykkede næringsetableringer opp gjennom åra.

– Det begynner å bli noen…

Det er to år siden Marit solgte ROS økonomi – nå Saga – som er Revetals eldste regnskapskontor. Hun samarbeider tett med sitt gamle firma fortsatt, med kontor rett borti gangen på Revetal.

– Sibbern råd og verdi er et selvstendig selskap som samarbeider med Saga og alle andre regnskapskontor kunden måtte ønske, forklarer Marit.

– Hvor mange selskaper og logoer har du stått bak opp gjennom åra?

– Det tallet har jeg aldri tenkt på, men det begynner å bli noen, sier Marit og ler.