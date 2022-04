I dag åpner gårdsmuseet på Sørbylåven igjen

Året før pandemien satte en stopper for det aller meste – også gårdsmuseum på Sørbylåven – åpnet Per Olai Skåre sin innholdsrike låve. I dag åpner han igjen, til glede for alle som vil se på gammelt landbruksredskap og mye annet rart.

Så mye rart hadde Per på låven, at han visste ikke hva alt var sjøl en gang. Så da lokalavisa skreiv om låven og museumsplanene første gang for snart tre år siden, spurte vi leserne hva det kunne være, hva det het, og hva det var til.

Det ga resultat, så nå har flere duppeditter navn og mening. Her er det også gamle biler, motorsykler – ja, du får ta turen og se sjøl.

Gjensyn med mange av barndommens gjenstander

ReAvisas utsendte anbefalte gårdsmuseet i Sørbyveien 493 varmt:

«De godt voksne vil få gjensyn med mange av barndommens gjenstander. Tar de med seg barn og barnebarn, så kan de jo vise sine etterkommere hvordan det var da de var unge», skreiv ReAvisas Håkon Westby ved åpningen.

– Nå prøver vi å åpne igjen, og starter opp igjen i dag 26. april fra klokka 11.00 til cirka 16.00. Videre framover har vi åpent siste tirsdag i hver måned.

– Ved ønske om annet tidspunkt, er det bare å ta kontakt for avtale, forteller Per Olai Skåre.

Sørbylåven skreiv vi aller først om i ReAvisa, mai 2019.