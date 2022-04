Simen kan bli kåret til landets hyggeligste i kassa

– Jeg trives veldig godt i jobben og synes det er veldig gøy å møte og snakke med alle de som er innom, forteller Norges hyggeligste-finalisten.

For fjerde året på rad skal ukebladet Hjemmet kåre landets hyggeligste kassaperson, og blant 18 finalister fra hele Norge finner vi Simen Rønningen (25) som sitter i kassa på Meny Revetal.

Sjøl er finalisten litt i stuss over all ståhei: – Jeg må si at jeg ble veldig overraska over all responsen jeg har fått, det var over all forventning.

Blid og positiv og godt likt av alle

Simen beskrives bare med godord i nominasjonen: – Han har jobba hos oss i cirka fem år og er en fantastisk person det bare er positive ting å si om: Blid og positiv og veldig godt likt av både kunder og kolleger.

– Simen prater med alle, er alltid blid og glad, og kan kunsten å snu en kundes dårlige dag til en god. Han er en drømmeansatt og fortjener å vinne, sier Halvard Knotten, butikksjef ved Meny Revetal.

Kunder som har nominert Simen sier: – Han gjør sitt ytterste for at kundene skal føle seg ivaretatt og sett. Han husker hva kundene liker og slår gjerne av en prat om han har tid.

Trives veldig godt i jobben

– Jeg trives veldig godt i jobben og synes det er veldig gøy å møte og snakke med alle de som er innom. Det er veldig godt arbeidsmiljø her på Meny Revetal, det viser seg jo på humøret, sier Simen sjøl.

Som altså kan stikke av med tittelen Norges hyggeligste kassaperson.

Avstemningen, som du finner her (ekstern lenke), løper helt fram til og med mandag 1. mai 2022.