Vårens siste: – Fotballmoro – og fotballutstyr – for barn

Fotballstyret i IL Ivrig dro i gang fellestreninger for barn på Bibo med moro med og uten ball etter at korona-restriksjonene ble fjerna – og det ble en suksess. Søndag er siste mulighet for denne våren.

Søndag 24. april blir vårens siste fellestrening på Bibo, fra klokka 14.00 til 16.00, informerer Jeanett Tollefsen på vegne av IL Ivrigs fotballgruppe:

– Velkommen til en morsom dag på Bibo!

Gratis fotballutstyr

Det blir også lagt ut diverse gratis fotballutstyr for de som ønsker, som sko, leggskinn og annet utstyr.

– Det er greit for alle som trenger å bytte ut noe, tenker Jeanett og de andre fotball-foreldrene.

Tilbudet gjelder for alle født i 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.

Les mer om sport i Re.