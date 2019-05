Last ned ReAvisa på papir mai 2019

2 uker ago

HURRA, HURRA ! TO ÅR siden Vika landhandel startet ! ❤️❤️Det har vært to fantastiske år, mange flotte mennesker og gode opplevelser ! Angrer ikke på at vi startet Vika landhandel igjen etter den ble lagt ned for 60 år siden !! Gleder oss til alt som skal skje videre! Velkommen torsdag, fredag, lørdag kl 12-16. ☕️☕️❤️❤️ #vikalandhandel #m øtested #herogn