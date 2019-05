Jobber med stor redskap i liten skala: – Her har det vært dugnad hver helg for å få alt på stell!

Det var fullt trøkk da Vestfold RC Truckers feira seg sjøl – folk fra både vest, øst og utenlands hadde tatt turen til Re.

Nærmere hundre stykker fant veien til de gamle lokalene til Huseby-fabrikken da Vestfold RC Truckers siste helga i april feira 10 år som klubb.

– Vi har stått på både dag og natt, og det håper jeg dere kan se, sa klubbens leder, Henning Taraldsen, under velkomsttalen.

Starta på internett, fortsatte i et hønsehus

Du har kanskje ikke hørt om dem, sjøl om de har holdt på i ti år. Men i Våle, i de gamle lokalene til Huseby, ligger det en skjult by.

For Vestfold RC Truckers har vokst seg til å bli en klubb med over femti medlemmer, hvor hobbyen er å kjøre radiostyrte lastebiler, gravmaskiner og andre anleggsmaskiner.

For å ha steder å kjøre har de bygd opp en by inne i lokalene sine.

– Vi har holdt på og stått i – i en periode hadde vi dugnad hver helg, forteller Henning til ReAvisa.

Veiene, skiltene, lastebilene, konsertscenen – alt er skalert ned til fjorten ganger så lite som det er i virkeligheten. Og her kjører medlemmene i klubben radiostyrte lastebiler en til to ganger i uka.

– Det er en veldig sosial hobby, sier Henning før styremedlem, Hans Anders Pedersen legger til:

– Vi vi ække så effektive til å kjøre alltid, det blir ofte kaffipauser.

Lokalene begynte å brenne

Klubben starta med at en gjeng fra området fant hverandre på internett, hvor de delte den samme interessen. I 2009 bestemte de seg derfor for å danne en klubb og leie et lokale.

Valget falt på et nedlagt hønsehus i Holmestrand, men ettersom medlemstallet økte, måtte klubben ut på leiting etter nytt lokale i 2016.

I 2017 falt valget på Huseby sine gamle lokaler og de flytta inn.

– I februar 2017 fikk vi en telefon om at det brant her. Vi kunne ikke gjøre noe på flere uker etter brannen, men da vi fikk kommet i gang igjen sto alle på. Og jeg er veldig stolt over klubben og medlemmene, forteller Henning.

Willhelm er yngste medlem

Klubbens yngste medlem er bare fem år gammel, mens den eldste er sytti. Willhelm heter det yngste medlemmet, og så klart er han på plass under jubileet.

– Han er kanskje en av våre aller mest aktive medlemmer, forteller Henning.

– Han er i hvert fall aller mest aktiv på tuttern, legger Hans Anders til.

Redd for forgubbing

Begge de to mennene er klar over at de må rekruttere yngre medlemmer til klubben, da det er få av disse.

– Vi håper på at enda flere barn og unge vil starte, for ellers blir jo hele miljøet forgubba – og det vil vi ikke, forteller de.

To stykker som mer en gjerne vil starte med radiostyrte lastebiler, er Johannes og Matheo fra Holmestrand. De har sammen med pappa tatt turen til Våle. – Vi har veldig lyst til å prøve kjøre en lastebil, forteller Johannes.

Slik ser det ut hos Vestfold RC Truckers:

