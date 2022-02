Fredag er det begravelse for Øivind Skjeggerød i Fon kirke – minnesamvær blir på Bakke mølle til sommeren

Sjelden har lokalavisa hørt så mye fra så mange om hvor mye noen har betydd for bygda vår. Det er neppe et lag eller forening eller et gammelt bygg eller maskineri som ikke Øivind har trådd til for å hjelpe til med.

Lokalavisa og flere foreninger har skrivi minneord, og mange har hedra Øivind Skjeggerød i kommentarfelt til ReAvisa-sakene. Og mange har tatt kontakt med lokalavisa direkte.

Øivind var viktig for så mange, alt fra historielag, ungdomslag, ungdomsklubber, ungdomsskole, motorklubber, med mye mer – alle som kunne trenge hjelp fra den hjelpsomme og kunnskapsrike karen.

Savnes av gammel og ung

Som en sambygding skriver i kommentarfeltet på ReAvisas Facebook-side:

«Ufattelig trist! Det er ingen som er uerstattelige sies det. Hvis det er en som er det så må det være Øivind, hvem i all verden kan ta over stafettpinnen etter han?»

At også elever fra styrkeklassen ved Revetal ungdomsskole uttrykker sitt savn viser til det fulle sorgen og savnet i bygda vår, på tvers av alle generasjoner:

«En god lærermester for oss på ungdomsskolen», skriver en som var Øivinds elev i forrige skoleår.

Det er veldig mange Øivind har hjelpa og utgjort en stor forskjell for.

Og dette vil stå igjen etter Øivind Skjeggerød i lang, lang tid.

En viktig person for mange

En som har sendt noen ord på epost til lokalavisa er Knut Høydal, styreleder på Kulturhuset Elverhøy:

«Jeg er i sorg over at Øivind Skjeggerød er død. Et stort tap for hele bygda. Et fantastisk menneske og et teknisk geni. Også for Kulturhuset Elverhøy var han en viktig person».

Det er godt å tenke på at Øivind Skjeggerød fikk heder og ære mens han var i live, kanskje den største av dem utnevnelsen til Ridder av Re for sju år siden.

Ikke rart mange vil sørge sammen, noe korona-restriksjoner har gjort umulig – fram til nå.

For nå er beskjeden fra kirkekontoret at begravelsen vil være åpen for alle.

Minnesamvær til sommeren

Derimot blir det ikke noe minnesamvær umiddelbart etter begravelsen. Det vil heller bli et minnesamvær helt i Øivinds ånd på Bakke mølle til sommeren, lørdag 18. juni 2022.

Familien vil komme med mer informasjon nærmere dato for minnesamværet på Mølla, og ReAvisa vil videreformidle.

Når det gjelder begravelsen vil det være plass til rett i overkant av hundre personer i kirka, og det vil blir sluppet inn så mange som mulig opp til antallbegrensning. Rådet er å komme tidlig. Begravelsen vil bli streama på Klemmetsby-Firing begravelsesbyrå sine nettsider.

Begravelsen finner sted i Fon kirke klokka 12.30 fredag 11. februar 2022.

Tar vare på viktig lokalhistorie (ReAvisa på papir september 2014).