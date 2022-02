Arrangementsgruppa Våle prestegård: Minneord om Øivind Skjeggerød

Vi er mange som har blitt imponert over den kunnskapen Øivind hadde om veldig mye, men ikke minst den entusiasmen han viste for alt dette, skriver Unni Bu på vegne av Arrangementsgruppa Våle prestegård.

Det var så usigelig trist da beskjeden kom om at Øivind hadde tapt kampen mot sjukdommen. Øivind som var så energisk og livsglad og som hadde så mye ugjort, spesielt med sitt livsverk på Bakke mølle.

Øivind har bidratt med sitt engasjement på flere arenaer i Re-samfunnet. Han kom inn som et frisk pust på Våle prestegård.

I arrangementsgruppa som jeg leder ble han med i 2008. Han ble selvskreven ansvarlig for det som vi kalte «historisk gårdsdrift» på høstarrangementet, Sensommerfestivalen Våle prestegård.

Gamle gårdsredskaper skulle vises fram og da selvfølgelig i full drift. Det var hestevandring og tresking på forskjellige måter. Han hadde ideen om tablået: «Da treskelaget kommer til gårds», der staselige hester dro den gamle treskeren med arbeidsfolka bak og avsluttet med tresking.

Han smidde og viste fram alle maskinene som han hadde i museet sitt i «møkkakjelleren». Ingenting var umulig for Øivind. Han gikk på med krum hals, men alt skulle være autentisk.

Da vi starta med dugnadsfester etter arrangementet på høsten ble det servert hjemmelaga mat. Øivind tok ansvaret for desserten. Når det skulle være kremfløte så måtte den selvfølgelig piskets med hjulvisp. Det passet ikke med moderne redskap her.

Det som har imponert meg med Øivind er den måten han kommuniserte med folk, unge som gamle. Ikke minst skoleungdommen som han hadde på Mølla eller på ulike arrangementer, lot seg trollbinde av han og hvordan ulike maskiner ble demonstrert.

Han ble et naturlig valg som ridder av Re på Re middelalderdager. Han bar kappa med stolthet og den hadde sin hedersplass på Mølla.

Vi er mange som kjenner på et savn over at Øivind har gått bort, men minnene vil leve videre både i det han har skapt på Bakke mølle, Våle prestegård og andre steder, men ikke minst hos alle som har vært så heldige å bli kjent med han.

Mine tanker går ikke minst til den nærmeste familie. Jeg lyser fred over Øivind Skjeggerøds minne!

Unni Bu, leder av arrangementsgruppa Våle prestegård

