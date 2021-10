I forrige uke ble furua frisert og klargjort for felling. Tilfeldigheter gjorde at felling ble utsatt til over helga. Og det er mange i nabolaget glad for – for i helga starta kampen om furua.

Naboene begynte å lure på hva som skjedde med furua på toppen av Brekkeåsveien.

– Et landemerke, ifølge en av de mange som tok kontakt med lokalavisa i løpet av helga:

Et helt enormt engasjement

– Ja, det har kokt her også, bekrefter kommunens mann Tor Arne Ueland, til ReAvisa. – Det begynte med en tekstmelding, og så var det en hel haug med telefoner.

Det er Tønsberg kommune som skal felle treet, på kommunal grunn. – Det var fordi vi fikk henvendelser på om vi kunne fjerne treet.

– Det er for så vidt helt greit, for da kan vi asfaltere hele plassen og det blir enklere å handtere snøen, for eksempel.

Flaks for alle som vil redde furua

Så furua ble frisert og klargjort til felling torsdag, og fredag skulle den kappes ned fra toppen og nedover. Men omveltninger på dagsplanen gjorde sitt til at furua ble stående over helga.

Flaks, for de som vil beholde det gamle treet. For nå kan det godt hende at den gamle furua får lov til å stå videre, også. Mandagens plan om å felle treet, er utsatt.

– Furua er frisk og fin, så det finnes ingen fornuftig grunn til å ta bort dette gamle og flotte treet, mener en av ReAvisa-leserne.

Plutselig i veien for snørydding?

Furua var fin og stor allerede da Brekkeåsen-feltet var nytt i 1978, får ReAvisa opplyst av lokalkjente med lang fartstid i byggefeltet i Våle.

– Furua står midt på en snuplass, og både Våle kommune og Re kommune tok vare på den – men når vi blir en del av Tønsberg…?, skriver en ReAvisa-leser.

– Da står den plutselig i veien for snørydding??? Det har jo gått bra siden feltet var nytt for snart 44 år siden. Hvorfor er den plutselig i veien nå?

– Vi er glade i furua

– Furua har vært et landemerke siden den gang veien til Skaug og Luke gikk her, og lysløypa til Ivrig gikk i Brekkeåsen. Vi er glade i furua og lurer på hvem som har bestemt dette og hvorfor?

Flere forteller om ivrig prat over hekker, på lekeplassen, og flere nabosamlinger i løpet av helga, der folk er opprørte og lei seg.

– Har ReAvisa mulighet til å se på denne saken og kanskje bidra til at vi kan redde furua?

Lar nabolaget sjøl avgjøre

Tor Arne Ueland, som kjenner furua godt fra gamle Re kommune og nå Tønsberg kommune, bekrefter at planen var felling så snart som rå var. Men den planen er gjort om på:

– Klart furua kan stå som den gjør nå, sjøl om den er frisert og klargjort for felling. Det er null problem. Vi opplever at noen gjerne vil ha den ned, andre ikke.

– Vi har nå sparka ballen over til velforeninga, så kan de bestemme dette, forteller Tor Arne til ReAvisa mandag morgen.

Vekker sterke følelser

Det store engasjementet overrasker ikke, for trær vekker ofte følelser. Sjøl om ei gammal furu i seg sjøl ikke er verneverdig, så er det ingenting i veien for å la treet stå.

– Furua er frisk og fin, det er ikke noe problem sånn sett. Men den står midt i veien, spesielt for snørydding. Men det er heller ikke et must å fjerne den på grunn av det.

– Vi gjør ikke mer med saken, før vi hører fra velforeninga igjen, konkluderer kommunen – sammen dag som treet skulle blitt felt, på overtid.

– Noen vil få den ned, andre ikke

Engasjementet rundt furua, det kan Tor Arne bekrefte. Og lokalavisa. Både lokalavis og kommune har fått mange henvendelser. For lokalavisas del, kan vi røpe at flest henvendelser er for furua.

Så blir det spennende å se hva velforeninga konkluderer med, før de sender over sin anbefaling til kommunen. Det blir ikke gjort noe mer i sakens anledning før det er klart.

– Noen vil få den ned, andre ikke. Det blir opp til velforeninga å bestemme, konkluderer kommunens mann Tor Arne Ueland.