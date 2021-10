Ungdomsfestival på middelalderplassen

Her skal det bygges et nytt ungdomshus på Revetal – men før det står klart blir det en festival her, arrangert av ungdommene sjøl.

Det skjer førstkommende torsdag, den 14. oktober 2021, og moroa starter klokka 14.00 og varer til klokka 19.00.

Revetal ungdomsskole-elever arrangerer festivalen sammen med Ung i Tønsberg.

Mye moro og premiering

Det blir tent opp i bålpannene, og det blir gratis pølser og brus til alle som kommer. I tillegg kan det komme noe ekstra fra Meny Revetal som ønsker å stille opp for de unge i kommunen.

Det blir musikk med lokale artister på scenen, rodeo, mye moro og premiering.

Det kan fort bli noen flere overraskelser, også.

Satser på fint vær og masse mennesker

– Siden det er et utearrangement, ser vi oss nødt til å ha et værforbehold, forteller Monica Holtan Fjeld, ungdomslos i Ung i Tønsberg til ReAvisa.

– Vi satser på fint vær og masse mennesker!