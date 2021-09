Endelig sykkelritt i Re-skauene igjen – se bilder!

Over hundre unge Re-syklister og gjester fra naboklubber kunne endelig konkurrere i de flotte sykkelløypene i Bergsåsen igjen i kveld.

ReAvisa tok et aldri så lite seiersintervju med Anton Skoli Lindhagen (7), som ble heia inn til mål av pappa Christoffer Lindhagen.

Anton har sykla i to år, og har nå to medaljer. – Jeg har en helt lik fra før av, bare at det står et annet tall på den forrige, forklarer den ivrige syklisten.

– Holdt på å dette, men datt ikke!

– Jeg sklei av pedalen inni skauen, og holdt på å dette. Men jeg datt ikke! For jeg kom meg kjapt oppå igjen. Men jeg fikk et sår på beinet da, viser 7-åringen fram – med plaster og det hele.

Så spennende og stas var det altså å få slippe ut i konkurranse på hjemmebane igjen, og rittet samla over hundre deltakere fra vår egen Re sykkelklubb og flere naboklubber.

Og ved målgang var det premier, vafler og banan til alle de yngste – gitt av Re-torvet og ReAvisa.

Her er noen flere bilder fra kveldens ritt:

