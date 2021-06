Skikkelig show med håndball i sanda – se bilder!

Beachhåndball er skikkelig show og mest for moro, forteller Ramnes J16-spillerne. Og moroa finner du i Bergsåsen idrettspark – der det skjer mye i sommer. I kveld spiller Ramnes-jentene to nye hjemmekamper.

Beachhåndball er en ganske så ny idrett her i Re, etter at Ramnes IFs håndballgruppe starta opp med lag for noen år siden. Da på lånte arenaer langt utafor gamle kommunegrenser.

Nå har vi også en arena for beachhåndball i bygda, i Bergsåsen idrettspark. Her spilles det både beachvolleyball og beachhåndball.

I kveld onsdag 9. juni er det to nye hjemmekamper for Ramnes J16, med første kampstart klokka 18.00.

Show-håndball med piruetter og sprell

ReAvisas utsendte fulgte med stor fascinasjon flere kamper her i starten av juni, der Ramnes IFs J16-lag vant en kamp og tapte en kamp mot TT.

Og det var et artig møte med en litt spesiell form for håndball. For her teller ikke bare hvert mål, men også måten det scores. En piruett før scoring for eksempel belønnes med ikke bare ett, men to «mål» – eller poeng som det heter i beachhåndball.

Dette gir kampene et skikkelig show-preg. – Det er moro når håndballsesongen er over med litt mer uhøytidelige kamper som dette, forteller J16-spillerne til ReAvisa.

Og stemninga er veldig god, både på banen og blant publikum. Det kan oppleves i kveld, i Bergsåsen, med to nye hjemmekamper.

Seriespill organisert gjennom håndballforbundet

Det spilles en egen serie for beachhåndball, organisert gjennom håndballforbundet.

Utenom treninger og kamper kan alle og enhver komme og låne banen, både til beachhåndball og -volleyball:

– Når det gjelder håndball, så blir målene stående der hele tida og de er mulig å bruke for alle, men sidelinjer blir tatt inn da det er for enkelt å stikke av med.

– Og når det gjelder volleyball er det et nett som skal ligge der, som kan henges opp på stolpene, forteller Fredrik Lie på vegne av Ramnes IF.

Åpent for alle som vil prøve

– Dette skal være åpent for alle som vil prøve, men det kan være håndballtrening og -kamper der to – tre kvelder i uka. Men også beach-sesongen går mot slutten før sommeren i disse dager, forteller Fredrik.

Han kan også fortelle at det i disse dager skal bygges en padeltennisbane og at den eksisterende tennisbanen blir rehabilitert. Begge deler skal ferdigstilles i løpet av denne sommeren.

Og i tillegg blir det bygd ei hinderløype og en liten aktivitetspark for de yngre barna på idrettsanlegget.

Alt sammen i regi av Ramnes IF.

En sommer med mye byggeaktivitet

I tillegg står Tønsberg kommune for ny taktenning av Ramneshallen i disse dager. Det er også planlagt utskifting til ledlys over spilleflaten i hallen, en etterlengta utskifting i lokalavisa-redaksjonen som har sliti med mørke og gule bilder fra hjemmekamper i Ramneshallen i alle år.

Så nå gleder vi oss bare enda mer til nye lokalavis-oppdrag i Ramneshallen, etter korona – med knallgode håndballbilder av lokale håndballhelter i blått!

Fredrik Lie oppsummerer på vegne av Ramnes IF: – Det blir en sommer med mye byggeaktivitet.

– Som kommer alle til gode utpå seinsommeren og høsten!

Se flere bilder fra beachhåndball i Bergsåsen idrettspark: