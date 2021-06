Gla’konsert: – Dette setter mange stor pris på!

En helt vanlig sommerkveld utafor helsehuset kan plutselig bli til en spontan-konsert.

Tross korona-tid, så gjør vi det beste ut av det i kulturbygda Re. Med små sprell innafor korona-restriksjoner som til enhver tid er gjeldende.

For det er ikke bare på 17. mai at det popper opp korps her og der – så også på en helt vanlig sommerkveld.

Fin musikkopplevelse en varm sommerkveld

Tirsdag kveld 8. juni holdt Gla’gjengen konsert utafor Re helsehus. De trakk til seg tilhørere både fra helsehuset og området rundt, og alle fikk en fin musikkopplevelse i den varme sommerkvelden.

Konserten varte i vel en halvtime, og Gla’gjengen osa av spilleglede, leda av sin dirigent Trond Pedersen. Det rykket nok i dansefoten blant tilhørerne på flere låter, spesielt da «Chilentia» av Ole Paus ble spilt.

Korpset avslutta med «Gammel jegermarsj». Og høsta fortjent applaus av publikum som strømma til.

En flott spontan-konsert som ble satt stor pris på!

