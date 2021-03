Vil du være med og lage huskestue på Re helsehus?

Ett rom på Re helsehus skal innredes med gamle møbler, radio og platespiller – alt som kan få minnene på glid. For å få til det, er vi avhengig av hjelp fra dere ReAvisa-lesere!

– Vi har tenkt til å innrede en «huskestue» for beboerne våre i et ledig rom vi har.

Det forteller en alltid like engasjert Gro Arnesdatter Hansen, kulturkoordinator på Re helsehus, til ReAvisa.

Gamle møbler og ting og tang

– Her tenker vi oss at det må være sofa og stoler som er litt gode å sitte i, siden vi også vil ha litt aktiviteter her inne – strikke-kafe, blant annet.

– I denne stua trenger vi også en gammel stålampe, kanskje en kommode eller skjenk som vi kan putte noen gamle skatter i, og så videre, forteller Gro til ReAvisa.

Også hverdagslige saker og ting fra en annen tid er interessante, som emballasje med gamle logoer og likende.

Alt som kan vekke minner

– Vi tenker oss også en kjøkkenkrok med et lite kjøkkenbord og ett par stoler, noen hyller med gammelt kjøkkenutstyr, gammelt service, og annet som kan vekke minner.

Som dere skjønner er det mye som kan være interessant og aktuelt, men siden Re helsehus ikke har økonomi til dette, er vi avhengig av at folk i bygda bidrar.

– Og vi setter selvfølgelig veldig pris på at det blir kjørt til oss på helsehuset, siden vi ikke har mulighet til å hente sjøl.

Ta kontakt!

Kontaktpersoner er Re helsehus sine frivillighetskoordinatorer Mathilde Solheim Bjørnebo og Kari Mette Gudbjørsrud, pluss kulturkoordinator Gro Hansen.

– Veldig fint å kontakte oss på epost: mathilde.solheim.bjornebo@tonsberg.kommune.no, kari.mette.gudbjorsrud@tonsberg.kommune.no og gro.arnesdatter.hansen@tonsberg.kommune.no.

Fint med Stian@ReAvisa.no i kopifeltet også, så lokalavisa ser hvordan dette braker i vei.