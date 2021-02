Bytter beite: – Det lønner seg å være litt «på»!

Det gjelder å ikke gi seg, når drømmejobben dukker opp. Det gjorde aldri Hilde. Mens Marit mer eller mindre ramla inn i en ny drømmejobb.

Det var for snart tre år siden at Hilde Elin Berg (42) fra Tønsberg søkte på en stilling ved regnskapskontoret på Revetal.

– Det klaffa med alt jeg så etter!, forteller hun om den nye arbeidsplassen i Re.

Folk må være litt «på»

Etter å ha søkt, ringte hun for å følge opp. Ikke bare en gang, men flere ganger. Og sånt liker avtroppende daglig leder på Revetal, Marit Sibbern (65).

Folk må være litt «på»:

– Ja, og Hilde fikk kjapt mer og mer ansvar. Det ble en glidende overgang, i forhold til at hun tok over mer og mer fra meg, forteller Marit.

– Hvis det kalles «en glidende overgang», så må det ha vært mye såpe i den sklia, sier Hilde og ler godt.

Hun er glad for ansvaret og nye utfordringer på rekke og rad.

På farta stort sett hele tida

Fra og med årsskiftet ble Hilde offisielt daglig leder for Revetal-avdelingen, som er den desidert største avdelingen i den nye Saga regnskap og rådgivning-gruppa.

Marit ble administrerende direktør for alle selskapets avdelinger på Revetal, Tolvsrød, Horten, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn og Bø.

– Ja, jeg er litt overalt nå om dagen, kan du si, sier Marit, som inntil årsskiftet hadde fast arbeidssted på Revetal.

– Nå er jeg på farta stort sett hele tida, i den grad koronaen tillater det.

Fristelsen tok overhånd

– Men jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bytte jobb, sånn på slutten av karrieren, sier 65-åringen som er veldig glad i en ny utfordring.

Såpass at fristelsen tok overhånd, da hun fikk muligheten til å bli administrerende direktør for hele det nye fusjonerte regnskaps- og rådgivningsselskapet.

Under Marits ledelse har regnskapskontoret på Revetal, som er bygdebyens eldste, vokst med fire-gangen både i antall kunder, ansatte og omsetning siden hun tok over i 2009.

Saga regnskap og rådgivning Revetal 400 regnskapskunder, pluss 100 – 200 rådgivningskunder i tillegg hvert år.

Superspennende å være med på!

– Vi har gått fra fem – seks ansatte til tjue. Revetal er definitivt det største kontoret i selskapet, der vi totalt sett har over 1.200 kunder og seksti ansatte.

Marit forteller at det er en overgang, fra å ha en veldig lokal fokus, til å skulle løfte blikket å sørge for samkjøring av de samme rutiner, sørge for den samme kvaliteten på flere steder.

– Det er mye internopplæring, og vi lærer mye av hverandre.

– Dette er superspennende å være med på!

Ikke planlagt

Derfor angrer ikke Marit på at hun bytta beite. Men hun passer på å stikke innom Revetal-avdelingen så ofte hun kan:

– Jeg har jo aldri planlagt noe, det bare skjer. Så også med denne muligheten:

– Den bare dukka opp, og da kunne jeg jo ikke la være å ta den!

Flere fordeler

Når det gjelder korona-situasjonen, så er det enda en påminnelse om at det er en stor fordel å være en del av en større enhet:

Et større selskap kan fort snu seg rundt og la noen fordype seg i tematikken, som deretter kan spre kunnskapen rundt på tvers av kontor-grensene.

En annen fordel som er åpenbar, er felles dataløsninger. Der var Revetal langt framme.

– Vi sa tidlig at ALT skulle bli digitalt, ikke bare deler av drifta, forteller Marit.

Får det beste fra to verdener

– Så nå har vi ingen permer lenger, og alle kontorene våre er uten hyller. Tenk det! Det hadde vært helt utenkelig for bare noen få år siden.

Å henge med på den digitale utviklinga er viktigere enn noen gang, og hvert fall for vår bransje, forteller Hilde og Marit.

– Vi tar det beste fra det lokale, det å kjenne bygda vår godt, og det sentrale ved å være med i noe større.

