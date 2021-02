Marie bodde hjemme til hun var nesten 99 år – i dag ble 100-årsdagen feira på Re helsehus

Marie bodde hjemme fram til ganske nylig, og nå trives hun veldig godt på Re helsehus. Her feirer hun i dag 100-årsdagen sin, med sjølvaste ordføreren på bursdagsbesøk.

Med blomster og hilsen fra ordfører Anne Rygh Pedersen ble dagen feira på etterskudd sammen med sønn og de andre beboerne på avdelingen på Re helsehus.

Med en fløytespillende kulturkoordinator Gro Hansen foran, kom så ordføreren inn på stua med blomster til 100-årsjubilanten.

Ferdig vaksinert og klar for mer besøk

Deretter kunne alle kose seg med nybakt bløtkake, mens ReAvisa fikk noen ord med jubilanten.

Hun synes hun hadde vært mye aleine i denne korona-tida.

– Men nå har jeg fått vaksine to ganger, så nå ser det bedre ut!

«Anleggsbarn»

Marie Skinnes er født i Øygardsgrend i Nore og Uvdal, og hun kom til Våle som lita jente. Hun hadde barndommen på gården Sande i Våle, mellom Haugan og Sørby.

De første barneåra var Marie «anleggsbarn»: Faren Hans Helstad var oppsynsmann på Nore-anlegget, og fulgte kraftledningen fra Nore og helt ut til Slagen.

Marie gikk på Grøtåsskolen. – Da den ble lagt ned, måtte vi gå til Haga skole.

Var med på alt arbeidet på gården

– Hvordan er det å bo på Re helsehus?

– Det er greit her, når en ikke kan greie seg aleine. Jeg bodde jo aleine til jeg var nesten 99 år, forteller Marie til ReAvisa.

– Jeg har bodd på Bakke i over 70 år. Jeg var med på alt arbeidet på gården. Både på jordene og ellers. Var med på å male husene.

Politisk engasjert

– Jeg husker du sto høyt oppe i stigen og malte helt oppe under mønet, sier sønnen Hans Jørgen Skinnes, som kan bekrefte at mor var med over alt på gården.

Marie Skinnes var med i kommunestyret i Våle og satt også i skolestyret. – Det hendte en møtte seg sjøl i døra, forteller Marie:

– Spesielt når en gikk inn for en ting i skolestyret, og så ble det nedstemt i kommunestyret.

Aktiv i foreningslivet

Hun var valgt inn for Senterpartiet og var med i Nei til EU.

I tillegg var hun aktivt med i Våle historielag, og hun var med på å starte Rapp 4H i Våle rundt 1960.

Marie og mannen Alf fikk tre barn: To jenter og en gutt, som nå alle er pensjonister.

Feira diamantbryllup

– Mannen min Alf var nyutdanna agronom da han kom til Bakke, forteller Marie. – Vi gifta oss i 1946.

– Han var fra Efteløt og døde i 2008 etter et langt og godt ekteskap. Vi feira diamantbryllup på Våle prestegård, minnes 100-åringen.

– Jeg har vært Godtemplar siden ungdommen. Jeg var med i Losje Hjerterom, og vi var mye sammen med Losje Birkebeineren i Ramnes.

Trives på Re helsehus

Marie forteller at de starta med fire hester på gården. Så ble det etter hvert tre og siden to, før de fikk seg traktor. – Den første var Fordson Major, husker hun godt.

Marie Skinnes trives nå på Re helsehus, etter at det ble å flytte hjemmefra og hit: – Her er det bra og rolig, forteller hun til ReAvisa.

Sjølve bursdagsdatoen var 6. februar. I dag 18. februar ble det stor feiring med sjølvaste ordføreren på besøk.