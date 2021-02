– Alle kan være uheldig, men dette er råttent gjort!

Lene Jeanette fatter ikke hvordan noen kan kjøre ned gjerde uten å si ifra.

En gang i løpet av torsdagen 18. februar har et kjøretøy sklidd av Fossanveien og rasert et gjerde. Lene Jeanette Asp og familien har seks hester på beite her.

Det Lene Jeanette og familien reagerer aller mest på, er at ikke det ble sagt ifra om uhellet.

Heldigvis ble det kjapt oppdaga

– Jeg har vært hjemme og jobba på gården i hele dag, så det hadde bare vært å komme innom og varsla om det som hadde skjedd, forteller hun til ReAvisa.

Heldigvis ble skadene kjapt oppdaga, mest sannsynlig har det skjedd en gang mellom da barna i huset kom fra skolen og mannen i huset kom fra jobb.

Og heldigvis ble det derfor oppdaga før hestene kom på rømmen, noe som kunne blitt livsfarlig for både dyr og mennesker.

– Man må jo si ifra!

– Hestene kunne vikla seg inn i det ødelagte gjerdet og skada seg sjøl, eller de kunne kommet seg ut på veien og vært til fare for både seg sjøl og ikke minst alle andre trafikanter.

– Da kan vi fort snakke om dødsulykker med hester på rømmen langs veien, sier Lene Jeanette til ReAvisa.

Hun vil minne folk på at man må si ifra, hvis man først har vært uheldig.

Bekymra for sikkerheten til både mennesker og dyr

Heldigvis gikk det bra denne gangen, uten større skader enn noen stolper.

– Akkurat det er ikke noe å henge seg oppi, mener Lene Jeanette i prat med ReAvisa.

– Det er ikke det økonomiske, men sikkerheten for både mennesker og dyr jeg tenker på, understreker hun.

Utblåsning på egen Facebook-vegg

Lene Jeanette delte en følelsesladd post på sin egen Facebook-vegg i ettermiddag: – Det er ikke ofte jeg klikker på Facebook, men dette måtte jeg få ut!, sier Jeanette, som skreiv følgende:

Helt greit å være «uheldig» på glatta, men kjenner at jeg hadde satt pris på om sjåføren hadde sagt i fra.

Her går seks hester på innsida, og da er det jo fint å ha gjerde. Dessuten kan de skade seg stygt på gjerdet som ligger nede, eller eventuelt andre sjåfører langs veien om de kommer løs.

Veit du noe om dette, kan du tipse ReAvisa.