Fire biler snurra rundt og skapte et lite snøkaos

Det ble et lite kaos på E18 ved Undrumsdalskrysset da fire biler kom helt ut av kurs.

Fredag 19. februar rett over klokka 07.00 rykket nødetatene ut etter at flere biler var involvert i et trafikkuhell på E18 gjennom Re:

Fire biler hadde snurra rundt på E18, ved Undrumsdalskrysset.

Noen bulker i bilene, ingen personskader

– Vi var første nødetat på stedet, melder Vestfold interkommunale brannvesen. De stengte sørgående løp, sikra skadestedet, og bisto med å fjerne den ene bilen som sto til hinder.

– Etter hvert kunne trafikken gå sakte forbi, forteller brannmester Svein Helge Skjerdal.

– Ingen personskader, noen bulker i bilene, oppsummerer nødetatene.

