Leserinnlegg: Senterpartiets kamp mot sentralisering så vi lite til her i Re

Senterpartiet bykser oppover på meningsmålingene siden de tar kampen mot sentralisering, påstås det – men gjør Senterpartiet det? I hvert fall ikke i Re, mener Heming Olaussen (SV).

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

På meningsmåling offentliggjort 16. februar 2021 gjør Senterpartiet et kjempebyks fra 6,7 til 14 %, og kaprer et mandat fra Høyre i Vestfold.

Som SV-er kan jeg bare si meg misunnelig, samtidig som jeg gleder meg over at en så positiv dame som Kathrine Kleveland ser ut til å ha stø kurs mot nasjonalforsamlinga. Konsekvent EU-motstander er hun også!

Det som undrer meg litt, er analysen av framgangen. Det er klart at SP og Slagsvold Vedum fanger «tidsånden», der mange er lei av sentralisering av makt og tjenester. Det nevnes også av Kleveland i hennes kommentar til målinga.

Det jeg ikke forstår, er at SP i Vestfold kan ta kamp mot sentralisering – i Vestfold – til inntekt for seg? SP sto i fremste linje FOR kommunesammenslåinger, gjerne med tvang og overkjøring av folkeflertallet. Som i Re.

De to SP-ordførerne som regjerte den gangen – Hillestad (Re) og Sommerstad (Andebu) – sto i spissen for å underlegge kommunene sine den nærliggende bykommunen. Hva annet var dette enn sentralisering?

Kleveland nevner politireformen. Var Vestfold SP motstandere av politireformen? Lensmannskontoret på Revetal er borte, i likhet med mange andre. Ikke et pip fra SP i Re i hvert fall.

Det var bare SV som reiste spørsmål ved om sentraliseringa av politiet ville tjene befolkninga.

Kleveland nevner også dobbeltspor gjennom hele fylket som en viktig sak for SP. Det er bra. Så får vi si velkommen etter! Dette har vært SVs kampsak i mer enn tjue år. Vi får vel fiksa dette nå da, med et sterkt SP og et sterkt SV på Stortinget, og med en ny, bred rød-grønn regjering?

Som sagt – jeg unner Kathrine Kleveland en plass på Stortinget. Men skal man velge inn konsekvente sentraliseringsmotstandere burde velgerne heller gå til SV.

Vi ligger i løypa til en god framgang (6 % på målinga), og med noen ekstra stemmer kan vi kanskje vippe ut FrP, som er på kraftig vei nedover, og holder siste mandatet i Vestfold med vel 10 % av stemmene.

Uansett ser jeg fram til en ny regjering, og ikke minst: En ny politikk. Rød og grønn.

For det trenger landet – og Vestfold. Og der er SV tunga på vektskåla.

Heming Olaussen, Re, landsstyrerepresentant i SV