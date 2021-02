Velforeninga varsler om uakseptabel oppførsel i nabolaget: – Sånn skal vi IKKE ha det!

Rasistiske kommentarer, skriving på biler, og nå sist hundeposer som blir slengt inn i gårdsplassen. Velforeninga setter ned foten og sier klart ifra.

Les også: Gir til gode formål i Re.

Sist helg skapte et Facebook-innlegg sterke reaksjoner: «Sjokkert», er et ord om går igjen.

Dette er den klare meldinga som ble lagt ut i Brekkeåsen velforenings Facebook-gruppe:

NULLTOLLERANSE!

Vi i Brekkeåsen har en familie i byggefeltet som stadig har blitt utsatt for en oppførsel som ikke er akseptabel!

Det har ved flere anledninger blitt skrevet på bilene deres i gårdsplassen, det har blitt uttalt rasistiske kommentarer, og i går ble det funnet flere hundeposer med innhold slengt i gårdsplassen.

Og hva skal vi si til dette? Vi har ikke ord for denne type oppførsel – hvordan kan dette skje i 2021? Trodde vi hadde kommet såå mye lenger i dagens samfunn – uansett:

Dette skal IKKE skje, og vi voksne har et stort ansvar for å fortelle barna våre at dette er alvorlig og straffbart. Det vurderes anmeldelse om det fortsetter, men familien håper at det løser seg med dette innlegget.

Hilsen fra styret i Brekkeåsen velforening.

Takknemlig for at det tas tak i

Det var Elisabeth Sanna Kragnes som la ut Facebook-posten på vegne av velforeninga. Familien det dreier seg om vil være anonyme.

– Hvordan ble dette snappa opp av velstyret? Har det vært et problem over lengre tid?

– Jeg fikk en melding fra familien, og det har pågått over en god stund, slik jeg forstår det. På grunn av barn i familien ønsker de ikke å publisere innlegget sjøl.

– Men de er så takknemlig for hjelpa de har fått med å dele det de har opplevd på velforeningsgruppa.

Håper dette hjelper

Elisabeth har sagt til familien at dette er noe som kan anmeldes til politiet, men de ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt dette.

Men nå toppa det seg med så mye ubehag, at velforeningen ville si ifra på vegne av familien. Også i lokalavisa:

– Vi håper alle at ting blir bedre etter dette, sier Elisabeth. Hun har snakka med familien om deres dårlige opplevelser. Det er sikra bilder.

Det er snart ett år siden ReAvisa skreiv om viktigheten av velfungerende velforeninger rundt om i Re. Med Brekkeåsen som et godt eksempel.

Dette er nok et eksempel på hvor viktig velforeninger er for et godt lokalsamfunn og et godt nabolag.

Hjelper det ikke, blir det politianmeldt

– Det at familien kjenner oss som sitter i styre og stell, og at de kan komme til oss og fortelle om problemene de opplever, det er enda et gode med en velforening.

Elisabeth og resten av styret vil følge opp saken videre framover. Hjelper ikke Facebook-posten og dette oppslaget i lokalavisa, sånn at de som står bak skjønner alvoret, så vil det bli politianmeldt.

Hun vil, akkurat som resten av velforeningsstyret og et samla kommentarfeltet i Facebook-gruppa, ikke at byggefeltet skal være prega av rasisme og flere andre tilfeller av hærverk i det siste.

Dette må vi ikke godta og fortsatt reagere på videre, skriver en i kommentarfeltet. Fint at det blir informert om slik at vi kan være litt på vakt og eventuelt snakke litt med familier som da er utsatt for slikt.

Nabolaget følger med framover

Viktig at vi bryr oss!, oppsummerer en annen. Noe som understreker det Elisabeth mener kjennetegner det gode naboskapet i Brekkeåsen – til vanlig:

– Nestekjærlighetsprinsippet gjelder her – her har vi en «vi-kultur»!, sier Elisabeth med et optimistisk smil.

– Om det mot all formodning fortsetter, så skal vi hjelpe de på nytt.

Les mer om velforeninger rundt om i Re i papiravisa – last ned gratis!