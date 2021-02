Marianne og Karoline egger til Ridder av Re-kamp

Kvinne mot mann, den første mot den siste, og den yngste mot den mest rutinerte. Det blir ridderkamp hele denne uka lang på direkten på NRKs morrasending.

Forrige uke var flere fra det lokale kulturlivet i Re med, denne uka går stafettpinnen videre til ei rekke med Riddere av Re:

Det hele sendes på NRK P1s lokale Vestfold-sending «Morran i Vestfold», innslaget heter «Gårsdagens quiz», og du hører det hver dag rett over klokka 08.30.

Ei rekke med Riddere av Re

I dag mandag var Henning Larsen fra Revetal i ilden, den aller første som ble slått til Ridder av Re. – Dugnad ække farlig, det er faktisk veldig moro!, sa Henning da han ble slått til Ridder av Re for åtte år siden.

Videre er det Thorvald Hillestad på tirsdag, Amalie Olsen Gjersøe på onsdag, den nyslåtte Ridder av Re Frank Wedde på torsdag.

Avslutningsvis har Re-daktøren blitt spurt om å komme på fredag, for å fortelle om den moderne Ridder av Re-historien.

Må være rask i avtrekker’n

I Gårsdagens quiz er alle spørsmålene er henta fra gårsdagens nyheter – eller har noe med gårsdagen å gjøre:

– Vi henter spørsmål fra NRK.no og fra avisa der dere bor, som betyr Tønsbergs Blad og ReAvisa for deres del, forteller Marianne Aakermann i NRK Vestfold.

Det går kjapt unna, for i løpet av halvannet minutt er det om å gjøre å svare så mye rekti som mulig.

Tida renner ut

Henning Larsen starta Ridder-konkurransen med fem poeng til morran i dag.

– Det må da værra mulig å slå, sier Henning etter et intensivt halvannet minutt.

– Men flere av de andre er jo like flinke til å prate som meg, så da kan det hende at tida renner ut for dem også!