Pangstart før bråstopp for åpen barnehage

Åpen barnehage ble en stor suksess fra første start, men så kom koronaen og stakk kjepper i hjula. – Vi er klare igjen, så snart omstendighetene tillater det, lover Therese Gruber som får 10.000 kroner ekstra å rutte med i omvendt bursdagsgave fra Meny Revetal.

Dette kunne du lese om først i ReAvisa på papir november 2020 – last ned gratis!

Før overgangen til Tønsberg ble den åpne barnehagen på Revetal lagt ned, og mange savna det kommunale tilbudet vi hadde i årevis her i Re.

Da dukka det et privat og frivillig alternativ opp, med første åpningsdag på tampen av januar 2020 – et år som vi nå veit skulle bli helt annerledes enn vi noen gang kunne tenke oss.

Kommuneoverlegen anbefaler å holde stengt

– Kommuneoverlegen anbefaler at vi holder stengt. Og det skjønner jeg godt, for som navnet tilsier er det en åpen barnehage der det er meninga at alle kan komme og gå akkurat som de vil, sier Therese Gruber.

Det var hun som tok initiativet til en åpen barnehage på Bjerkely skole i Undrumsdal. Sjøl kom hun flyttende til Re for noen år siden og bosatte seg med familie og barn i Fon.

Uten den kommunale åpne barnehagen som fantes da, veit hun ikke hvordan hun skulle klart å kople seg opp mot nye nettverk her i Re. Det hadde hvert fall blitt langt vanskeligere uten en møteplass som det.

Viktig tilbud for både barn og foreldre

– Nei, jeg hadde ikke hatt de venner og bekjentskaper som jeg har i dag, hadde det ikke vært for den åpne barnehagen. Det var en veldig viktig inngangsport for å knytte kontakter på et nytt sted, for både barna og for oss foreldre.

– Så at behovet er der, det har Therese kjent på kroppen sjøl. Og det ble bekrefta allerede på de første åpningsdagene i januar: – Det ble en pangstart! Det var mellom ti og 25 stykker her hver gang.

Therese rakk rundt åtte onsdager før det var bom stopp da Norge stengte ned. Nå håper hun å være i gang igjen i løpet av våren. Så fort som mulig, egentlig. Men ikke før det er fullt forsvarlig.

– Vi gleder oss til vi kan åpne igjen!

For å dele ansvaret på flere, stilte flere opp i en komite for å backe opp Therese og hennes åpne barnehage: Ole Døvik, Per Asp, Berit Tollefsen og Hildegunn Brekke utgjør komiteen sammen med Therese sjøl.

– Vi møtes nå og da, også i korona-tid. Og vi tenker nå lenger fram, også med mulighet for flere åpningsdager når alt roer seg og verden er mer tilbake til normalen.

– Vi gleder oss, for det er veldig synd at dette tilbudet måtte stenge. Vi fikk en pangstart, men mangla litt utstyr. Så Meny-gaven kommer utrolig godt med, sier Therese til ReAvisa.

– En stor og varm takk!

– Vi hadde litt lite utvalg av leker til de større barna i førskolealder, så der følte jeg at vi kom litt til kort. Vi løste det greit med at jeg tok med meg noen leker hjemmefra og sånt.

– Men når vi åpner igjen kan vi ha leker liggende permanent her. Med pengegaven kommer komiteen til å organisere innkjøp og bruk av gavepengene allerede nå, så de står enda bedre rustet når den åpne barnehagen endelig er i gang igjen en gang i framtida.

– En stor og varm takk til Meny Revetal som støtter dette engasjementet for lokalsamfunnet vårt!, hilser Therese via lokalavisa. Hun får allerede gratis leie av Bjerkely skole, og flere har bidratt med leker og utstyr gratis.

En bursdagspengepott igjen

Meny Revetal, Re-torvet og ReAvisa samarbeider om jubileumsgavene gjennom hele dette jubileumsåret.

Av totalt 11 mottakere av 10.000 kroner hver, gjenstår nå bare en trekning før totalt 110.000 kroner er delt ut – en tusenlapp per år som feires.

Den aller siste mottakeren presenteres i årets siste papiravis som har utgivelsesdato torsdag 3. desember 2020.

Her trekkes åpen barnehage ut av 76 gode formål i Re: