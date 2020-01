Åpen barnehage ble stengt – nå sørger Therese for et nytt tilbud i Re

Før overgangen til Tønsberg ble den åpne barnehagen på Revetal lagt ned, og mange savner det kommunale tilbudet vi hadde i Re. Nå dukker et privat alternativ opp – og første åpningsdag er allerede i morgen.

Therese Gruber (41) er en av mange som har savna dette tilbudet sjøl. Hun er pedagog og mor til tre barn, som alle har vært innom åpen barnehage på Revetal.

– Jeg var sjøl en lykkelig bruker av tilbudet i Re, og ble veldig lei meg da den ble lagt ned, forteller hun til ReAvisa.

Re trenger åpen barnehage

Den åpne barnehagen var et supert tilbud for foreldre som vil ha barna litt lenger hjemme før de søker en ordinær barnehageplass, men likevel kunne komme seg ut og treffe andre.

Både barna som kunne leke sammen og bli kjent, og foreldrene som kunne bli kjent med andre småbarnsforeldre – spesielt viktig var dette for de uten særlig nettverk fra før av, for eksempel innflyttere til Re.

Alt dette ser Therese at det er et behov for fortsatt, her i Re. Så hun starter opp et tilsvarende tilbud i privat regi:

Kan komme og gå som man vil

– Jeg har et brennende ønske om å ha et tilbud for de som trenger et annet tilbud enn den vanlige barnehagen, forteller hun til ReAvisa.

Egenhendig sørger den driftige småbarnsmammaen at det igjen er et slikt tilbud i Re. Thereses minste barn vil være med hver gang hun åpner barnehagen.

– Det skal være et tilbud med lavterskel der foreldrene sjøl er ansvarlig for egne barn. Man kan komme og gå når man vil. Bare ha med niste, så sørger jeg for kaffe og te!

Holder åpent hver onsdag

Therese får låne lokaler på Bjerkely skole i Undrumsdal med gymsal, lekerom, stellerom, kantine og uteområde. Adressen er Døvikveien 2.

Første åpne barnehage er allerede i morgen onsdag 22. januar 2020, fra klokka 9 til 13, deretter hver onsdag framover, og barnehage-tilbudet følger skoleruta.

