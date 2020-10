Leserinnlegg: Umulig med anbefalt avstand på bussen

Tønsberg er rødt, flere og flere blir smitta, og det som gjentas mest er at vi må holde avstand til hverandre. Men hvorfor setter kommunen og fylkeskommunen oss i situasjoner det er umulig å holde den anbefalte avstanden da?, spør Marie Langaas (16) fra Re.

Jeg bor i Undrumsdal, og i Undrumsdal går det en buss til Tønsberg på morgen. Den kjører fra Kirkevoll via Undrumsdal og til Tønsberg.

Jeg går på cirka halvveis på ruta, og risikerer å ikke få sitteplass. Bussen fra Undrumsdal er alltid full, vi er mange unge som skal komme oss på skolen uten noe annet alternativ enn å ta nettopp denne bussen.

Det blir umulig for oss å følge smittevernreglene bare fordi vi bor en plass med et for dårlig kollektivtilbud. De færreste av oss går på samme skole, og vi omgås med helt forskjellige mennesker resten av dagen.

Helt siden jeg begynte i 8. klasse har jeg tatt stappfulle busser hver dag. Bussen til og fra ungdomsskolen har alltid vært full, og det er alltid noen som står.

Nå i korona tider tenker man mye på smitte, men det er ikke bare smitte som er farlig på en full buss.

Står man på bussen er ikke belte et alternativ, og det eneste du holder deg fast med er egne hender. Vi lærer at om man ikke bruker belte vil vekten vår tilsi en elefant om bussen krasjer. Jeg vil ikke være en elefant, og ikke vil jeg få en elefant over meg heller.

Foreldre må sende sine 1. klassinger på en buss der de ikke aner om deres barn et nødt til å stå helt uten belte, eller annen sikring hele veien til skolen fordi fylkeskommunen ikke mener det er nødvendig med busser der de bor.

De setter inn busser hvert 10. minutt flere plasser i Tønsberg sentrum, mens vi som ikke bor like sentralt må risikere egen sikkerhet og helse for å komme oss på skolen og jobb.

Kollektivtilbudet skal være en bra løsning. Målet er at flest mulig skal ta kollektivt fordi det er en mer miljøvennlig løsning som vil få ned utslippene.

Sånn som busstilbudet er i flere deler av Tønsberg kommune nå, går ikke det. Og det gikk ikke før korona-pandemien heller.

Innen 2050 håper vi å få ned utslippene med 90 prosent, da må vi starte snart. Vi ligger allerede langt etter så vi kan like gjerne begynne nå!

Tønsberg trenger et kollektivtilbud der vi legger til rette for at også de som ikke bor så sentralt i kommunen kan benytte seg av kollektivt uten å være redd for egen helse og sikkerhet!

Marie Langaas (16) fra Undrumsdal.

