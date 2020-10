Nye Tønsberg er «rødt»: Kriseledelsen samles søndag

Det lå an til en «rød» kommune i løpet av helga, og med nye smittetilfeller både lørdag og søndag har det slått til. – Vi ser et økt smittetrykk i Tønsberg, men vi har per nå god kontroll, sier assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Det er bekreftet to nye smittede i Tønsberg kommune søndag morgen 11. oktober. Det betyr at Tønsberg nå har 13 smittede de siste 14 dagene.

Smittesporing pågår på de sist meldte, og det er god kontroll på øvrige smittede, melder Tønsberg kommune i en pressemelding til ReAvisa.

To Revetal-ansatte smitta

To av de smittede er det allerede kjent at jobber på Revetal, i butikken Frøkna på landet og Burger King. Begge fikk bekrefta korona-smitte sist uke.

Ordfører Anne Rygh Pedersen sa før helga at det var ingen grunn til å tro at det er nærkontakter i den forbindelse, – men vi ber likevel folk som har handla på Revetal være litt ekstra OBS på eventuelle symptomer.

Et antall nærkontakter til de allerede bekrefta smittede er blitt testa i løpet av helga, og det var ikke uventet at smittetallet ville stige.

«Rød» kommune

– Vi ser et økt smittetrykk i Tønsberg, men vi har per nå god kontroll. Rask identifisering av nærkontakter er det viktigste vi kan gjøre for å holde smitten nede, forteller assisterende kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Hadde nye Tønsberg kommune med sine 56.578 innbyggere vært en region i utlandet, hadde vi vært farga rødt. Men kommuneoverlegen understreker at Folkehelseinstituttet ikke operer med begrepet «røde» områder innenlands.

– Å bruke tjue smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager gir ingen mening, uttaler assisterende kommuneoverlege Opheim i pressemeldingen: Da vil for eksempel en kommune med 5.000 innbyggere bli rød ved bare en smitta innbygger.

Kriseledelsen møtes

Kriseledelsen i Tønsberg kommune var samla til et ekstraordinært møte søndag formiddag.

– Vi ser at smitten øker, og vil be alle innbyggere om å være ekstra oppmerksomme på hvor de er og hvem de er sammen med, oppfordrer ordføreren.

– Det er helt naturlig at smittede opplever det som stressende i starten, og at det da kan være vanskelig å huske hvor de har vært og hvem de har møtt.

Vurderer ytterligere korona-restriksjoner

– Rask smittesporing er en suksessfaktor for å holde smitten nede, og desto mer den smittede husker av nærkontakter og bevegelser, desto lettere er det for smittesporerne våre.

Det skal være et nytt møte i kriseledelsen mandag morgen, melder kommuneledelsen i pressemeldingen.

Det blir vurdert fortløpende å sette inn ytterligere tiltak for å håndtere situasjonen.

