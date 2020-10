Kommunens kriseledelse anbefaler bruk av munnbind

Smitten er på vei opp i Tønsberg kommune. Kriseledelsen anbefaler alle å bruke munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Kriseledelsen følger situasjonen med smitte i Tønsberg tett, og vil vurdere anbefalingen om munnbind fortløpende, heter det i en pressemelding til ReAvisa mandag 12. oktober:

– Vi anbefaler bruk av munnbind som et tilleggstiltak der det er umulig å holde en meters avstand.

Nye Tønsberg er «rød»

– Avstand er fortsatt den viktigste faktoren for å forebygge smitte, og det er viktig å understreke at munnbind ikke erstatter andre smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Sigmund Skei.

Han forteller videre at ikke alle personer kan, av medisinske eller andre årsaker, bruke munnbind, og at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler munnbind til barn under ungdomsskolealder. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.

Det var i løpet av helga at nye Tønsberg kommune ble «rød» med flere nye smittetilfeller.

Vær litt ekstra OBS på symptomer

Kriseledelsen i kommunen møttes søndag formiddag uten å iverksette noen ekstra tiltak, men nå mandag blir det altså gitt en anbefaling om bruk av munnbind.

To av dem som har fått bekrefta korona-smitte i løpet av forrige uke, jobber på Revetal. Ordfører Anne Rygh Pedersen sa i den forbindelse at det var ingen grunn til å tro at det er nærkontakter i den forbindelse.

– Men vi ber likevel folk som har handla på Revetal være litt ekstra OBS på eventuelle symptomer.

