Nye smitteråd: Unngå kollektivtrafikk til og fra Oslo

Fylkesmannen går i samråd med kommunene i Vestfold og Telemark ut med en klar anbefaling om å ikke bruke kollektivtrafikk til hovedstaden.

Må man reise til Oslo, anbefales det at man bruker munnbind der det ikke er mulig å holde en meters avstand, melder Fylkesmannen mandag 12. oktober.

Samme rådet om munnbind gjelder også her hjemme i egen kommune, etter råd fra koronakriseledelsen tidligere samme mandag.

Økt smittetrykk både her og der

Videre oppfordres de i fylket som har arbeidsplass i Oslo, eller som må pendle gjennom Oslo, til å bruke hjemmekontor i stedet for å reise, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Anbefalingen kommer etter møter mellom Fylkesmann og kommuneledelsen i fylket i dag, deriblant nye Tønsberg kommune.

Formålet var å skape en felles holdning til hvordan vi skal forholde oss til det økte smittetrykket i Oslo og i vårt eget fylke.

Fylkeskommunen og kommunene anbefaler at:

Folk unngår kollektivtransport til og fra Oslo.

Man bruker munnbind på reiser til og fra Oslo når man ikke kan holde én meters avstand.

De som har arbeidsplass i Oslo, eller som må pendle gjennom Oslo for å komme til arbeidsplassen sin, istedenfor bruker hjemmekontor.

«Rødt» i nye Tønsberg kommune

Det var i løpet av helga at nye Tønsberg kommune ble «rød» med flere nye smittetilfeller.

To av dem som har fått bekrefta korona-smitte i løpet av forrige uke, jobber på Revetal. Ordfører Anne Rygh Pedersen sa i den forbindelse at det var ingen grunn til å tro at det er nærkontakter i den forbindelse.

– Men vi ber likevel folk som har handla på Revetal være litt ekstra OBS på eventuelle symptomer.

Stille i Re – se video fra korona-bråstoppen i Re:

