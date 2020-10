Sånn som dette ser uteområdet på skolen ut etter høstferien: – Dette er hærverk av verste sort!

Her har en eller flere biler herja i stykker plenen i løpet av helga. En ReAvisa-tipser har tatt bilder av vandaliseringen som går utover barna som skal tilbake på skolen etter høstferien.

Det har vært mye fokus på ungdom med mopeder, motorsykler og biler rundt om i sentrum på kveldstid, men det har også vært flere bekymringsmeldinger om store ansamlinger med ungdom på skolene rundt om i Re.

Børning, forsøpling og bråk har vært et problem også her – spesielt på Revetal ungdomsskole. Men denne helga er det på Ramnes skole det har tatt helt av.

Krise for skolen

I dag oppdaga en ReAvisa-leser at noen har vært på skolen og børna og forsøpla. Det verste er at det har vært biler ute på plenen som har satt dype spor.

Vi veit godt at det fører til mye jobb, ekstra kostnader og begrensa bruk av uteområdene i lang tid. For det er langt ifra første gangen dette problemet har dukka opp, heller:

– Dette er jo krise for skolen. Her er det aktivitet hele tida. Dette er jo nesten en hellig plass, sa vaktmester Kurt Schjølberg til ReAvisa da det samme skjedde på Ramnes skole for fire år siden.

Hærverk av verste sort

– Dette er hærverk av verste sort, mener en ReAvisa-tipser om helgas herjing på Ramnes skole.

ReAvisa har ikke på kommunens vakttelefon søndag fått klarhet i om nye Tønsberg kommune anmelder forholdet.

Vi blir bedt om å ta kontakt igjen mandag.

