Purka veide hele 296 kilo – sjekk hvem som vant!

Vinneren vant med 0,1 kilo, det vil si minste mulige margin.

Det var tidligere i sommer at arrangørene Ramnes bondelag, Ramnes bygdekvinnelag og Ramnes historielag meldte at årets Åpen gård på Bygdetunet Brår avlyses på grunn av korona-situasjonen.

Men det betyr ikke at all gårdsmoroa som ellers skulle finni sted blir avlyst:

Veide purka og overveide alle svar

Over 400 ReAvisa-lesere tippa vekta på purka, et tradisjonelt innslag på Åpen gård.

– Vi tar, i sammen med ReAvisa, en digital tipp vekta på purka-konkurranse fram til søndag klokka 18.00.

– Da avsluttes konkurransen med å veie purka, fortalte Tone og Øyvind på Bjune før helga.

Knepen seier med minst mulig margin

Og nåla på vekta stoppa på 296 kilo. Nærmest var Morten Olsen med 296,4, knepent foran Henny Anita Åkerholt som tippa 296,5.

Mange flere tippa en vekt rett i nærheten. Godt tippa, rett og slett!

– Skinka kan hentes på meny Revetal av Morten Olsen!, gratulerer vertskapet på Bjune gårdsdrift.

22 år med gammaldags gårdsmoro

Åpen gård på bygdetunet Brår ble arrangert for første gang for 22 år siden. For to år siden ble det satt ny besøksrekord med over 2.000 besøkende.

Her hoppes det i høyet, tippes vekt på purka, demonstreres gårdsdrift på gamlemåten, og mye, mye mer.

Ny dato blir ei helg i slutten av august 2021.

Les mer om åpen gård på bygdetunet Brår i ReAvisa-arkivet.