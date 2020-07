Det blir ikke åpen gård på bygdetunet Brår i sommer

Arrangørene anser det som umulig å følge korona-reglene til punkt og prikke med så mye folk som pleier å komme og gå som de vil, og tar derfor ikke sjansen på åpen gård i år.

Litt over en måneds tid før årets store happening på bygdetunet Brår avklares ståa for i år:

– Vi beklager å måtte meddele at vi må avlyse årets arrangement som følge av korona-pandemien.

Kommer sterkere tilbake neste sommer

Det forteller Ramnes historielag-leder Kåre Holtung til ReAvisa, på vegne av Åpen gård-komiteen. Arrangører er også Ramnes bondelag og Ramnes bygdekvinnelag.

– Vi anser det som umulig å håndheve myndighetenes regler om avstand, hygiene og registrering, særlig med så mange barn på området.

– Det er tradisjonelt også mange deltakere i den mer sårbare del av befolkningen.

– Vi satser alt på å komme sterkere tilbake i 2021, og ønsker dere en fortsatt god sommer!

22 år med gammaldags gårdsmoro

Åpen gård på bygdetunet Brår ble arrangert for første gang for 22 år siden. For to år siden ble det satt ny besøksrekord med over 2.000 besøkende.

Her hoppes det i høyet, tippes vekt på purka, demonstreres gårdsdrift på gamlemåten, og mye, mye mer. Ny dato blir ei helg i slutten av august 2021.

Fra før av har det meste av Re-sommeren blitt avlyst på grunn av korona-situasjonen:

Festivaler, marked og Vivestad høstmarked er blant det som er avlyst.

