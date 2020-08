– Tipp vekta på purka og vinn ei pæreskinke!

Denne helga skulle vi kosa oss på Bygdetunet Brår, men Åpen gård er som så mye annet avlyst i korona-tid. Men tipping på purkevekta blir det likevel noe av, her på ReAvisa.no.

Det var tidligere i sommer at arrangørene Ramnes bondelag, Ramnes bygdekvinnelag og Ramnes historielag meldte at årets Åpen gård på Bygdetunet Brår avlyses på grunn av korona-situasjonen.

Men det betyr ikke at all gårdsmoroa som ellers skulle finni sted blir avlyst:

Kjendispurke

– Vi tar, i sammen med ReAvisa, en digital tipp vekta på purka-konkurranse fram til søndag klokka 18.00. Da avsluttes konkurransen med å veie purka, forteller Tone og Øyvind på Bjune.

– Purka bor her hos oss, sammen med de andre dyra som pleier å være med på Åpen gård. Hu er født i 2012, og starta «karrieren» sin på Farmen i 2013 som en av grisene på TV-skjermen der.

– Purka har vært blant dyra på Åpen gård de seinere åra. Og mange små og store har hilst på purka på gårdsbesøk på Bjune, når barnehager og skoleklasser har vært på fjøsbesøk.

Pæreskinke i premie

For alle som ikke har hilst på kjendispurka, får bildene som er oversendt fra Bjune gårdsdrift duge.

Hva tror du vekta er? Besøk ReAvisas Facebook-side og skriv i kommentarfeltet eller send en melding og du er med i konkurransen!

Hovedpremien er ei pæreskinke til den som tipper riktig eller eventuelt nærmest. Premien er sponsa av Meny Revetal.

22 år med gammaldags gårdsmoro

Åpen gård på bygdetunet Brår ble arrangert for første gang for 22 år siden. For to år siden ble det satt ny besøksrekord med over 2.000 besøkende.

Her hoppes det i høyet, tippes vekt på purka, demonstreres gårdsdrift på gamlemåten, og mye, mye mer.

Ny dato blir ei helg i slutten av august 2021.

Les mer om åpen gård på bygdetunet Brår i ReAvisa-arkivet.