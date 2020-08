Brannvesenet: – Lastebilsjåføren og mannskapene på Revac fortjener anerkjennelse for sin innsats

Da det begynte å brenne i en lastebil på Bispeveien, var det beste å kjøre med brennende last til destinasjonen på Linnestad for å slokke brannen der.

Fredag 28. august klokka 10.57 rykket brannmannskapene ved stasjon Tønsberg ut etter melding om ulmebrann i avfall lasta på en lastebil med henger på Bispeveien.

Løsningen var ikke å stoppe for å slokke:

Kjørte med brennende last

– Det var røykutvikling og den erfarne sjåføren av vogntoget vurderte det som best å kjøre med det brennende EE-avfallet opp på industriområdet til Revac, mens han var i dialog med 110-sentralen, sier vakthavende brannsjef Andrew Wright.

– Under utrykning tok jeg igjen lastebilen på Haukeveien og ledet an opp til Revac, samtidig som jeg varsla ledelsen ved Revac. På området ble hengeren med last som ikke brant kobla fra og fjerna, mens industrivernet ved Revac var i ferd med å legge ut slangeutlegg for slokking, forteller Andrew C. Wright.

Det brennende EE-avfallet ble tippa på et stort åpent område, uten spredningsfare. Med hjullaster ble det vendt og spredt utover. Industrivernet slokka med vann.

Revac-skryt

– Hendelsen ble effektivt håndtert av Revacs beredskap og brannmannskapene fra VIB kunne returner uten å ha gjort innsats, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

– Lastebilsjåføren og mannskapene på Revac fortjener anerkjennelse for sin innsats.

