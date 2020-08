Ett mål brant – skryt til folka på stedet som sprang rundt og slokka

Søndag spredte en halmbrann seg på et jorde langs Siltvedtveien i Våle. Heldigvis sørga iherdig innsats for at brannen ble kjapt slått ned.

Søndag 30. august klokka 13.29 rykket brannmannskapene fra stasjon Kopstad ut etter melding om brann i halm på et jorde i Siltvedtveien i Våle.

De første meldingene gikk på spredningsfare til bygninger i nærheten.

Andpustne

– Da vi ankom, hadde de på stedet stort sett slokka brannen, det røyk lite grann, forteller underbrannmester Thomas Klavenæs i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

– De på stedet var andpustne da vi kom, for de hadde løpt rundt og gjort en god innsats for å hindre en større brann.

Brannmannskapene hadde på vann, og dynka et område på omtrent ett mål. Sett i ettertid var det aldri noen fare for spredning til bebyggelse, skriver brannvesenet på sin Facebook-side.

