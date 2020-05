Skoleelev i nye Tønsberg har testa positivt for korona

Eleven var på skolen tirsdag, den første dagen skolene åpnet igjen i nye Tønsberg kommune. – Vedkommende er ivaretatt og har det bra, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Av alle skolene i nye Tønsberg kommune er det fem barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole her i Re. Alle skolene åpnet forsiktig for alle trinn den siste uka. Nå er det avdekka et smittetilfellet i nye Tønsberg kommune:

– Vi er godt forberedt på en slik situasjon, og det viktige nå er å gjøre alt for at smitten ikke spres på skolen, forteller kommunalsjef for oppvekst og mestring Espen Riiser.

Karantene for hele kohorten

Kommunalsjefen understreker at alle skolene i Tønsberg følger nasjonale smittevernsrutiner. Eleven som er bekrefta korona-smitta går på Vear skole, og har ikke vært på skolen siden tirsdag. Alle elevene i gruppa eleven tilhører må være i karantene frem til 22. mai.

– At en kohort blir satt i karantene, betyr ikke at alle elevene skal testes for korona, men vi ber alle om å være ekstra oppmerksomme på sjukdomstegn og kontakte fastlege ved mistanke.

Helsesjukepleier på skolen vil i løpet av de nærmeste dagene kontakte samtlige hjem i klassen eleven tilhører for en samtale.

Skolen samarbeider med kommunen og skolehelsetjenesten om situasjonen videre.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.