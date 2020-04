Her kan du følge kveldens heldigitale kommunestyremøte

Klokka 18.00 i kveld, onsdag 22. april 2020, møtes kommunestyret i nye Tønsberg til et kommunestyremøte over Teams. Møtet kan følges via kommunens web-TV (ekstern lenke).

Til vanlig skriver lokalavisa at man kan velge mellom å møte opp og følge møtet fra sidelinja, eller via direkteoverføring på nett.

Nå gjelder bare det siste, i disse korona-tider. Og her kan du følge møtet (ekstern lenke) – fra klokka 18.00 onsdag 22. april 2020.

Budsjettmessig krumspring går ut over Re

Blant sakene er det budsjettmessige krumspringet der penger til ventilasjonsanlegg på Dalheim, som er gymsal for Solerød skole, plutselig heller skulle brukes på utvidelse av Vear skole.

Rådmannens forslag fikk flertall i formannskapet forrige uke, noe som ble påklaget i brevs form av FAU ved Solerød, og det blir omkamp i kveldens kommunestyre.

Det er nemlig varslet et alternativt forslag fra deler av opposisjonen; ja takk begge deler.

Ellers står også elevreglement for kulturskolen på agendaen.

Midlertidig makt til formannskapet?

Våre folkevalgte skal også ta stilling til et forslag om midlertidig å delegere mer beslutningsmyndighet til formannskapet.

– Forslaget går ut på at formannskapet skal ha myndighet til å fatte vedtak i alle saker så lenge ikke annet følger av lov, og at de gruppelederne til de partiene som ikke er representert i formannskapet blir invitert til møtene med tale- og forslagsrett, sier ordføreren.

Forslaget om å gi formannskapet utvida vedtaksmyndighet handler om utbruddet av korona-viruset.

Heldigitalt kommunestyremøte

Det spesielle er at hele kommunestyremøtet skjer over den digitale løsningen Teams. Dette også på grunn av korona-situasjonen.

– Vi har allerede gjennomført utvalgsmøter og formannskapsmøter på Teams, og det har fungert godt. Derfor tror jeg at dette vil gå veldig bra, men det er selvfølgelig spennende å gjennomføre et digitalt møte med så mange deltakere, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Møtet starter onsdag 22. april klokken 18.00, og det kan følges på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Les mer om politikk, styre og stell i ReAvisa-arkivet.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.