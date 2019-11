Flertallet forsvarer et heftig hopp for ordførerlønna

Det ble flere ganger forsøkt å heve ordførerlønna i Re kommune, men hver gang ble reaksjonene sterke og forslaget kasta i søpla. Etter trøkk fra blant andre Høyre. I nye Tønsberg, derimot….

Fra ReAvisa-arkivet: Øker ikke ordførerlønna likevel.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

Det er varsla kutt på to prosent over hele linja. Men ordførerlønna øker med 20 prosent, sammenlikna med Re-nivå.

200.000 kroner opp i lønn

Det vil si at ordføreren i nye Tønsberg vil tjene tett opptil 1,1 millioner kroner. I dagens Re tjener ordføreren rett under 890.000 kroner.

Differansen er noenlunde like stor som kostnaden til nytt ordførerkjede: Rundt 200.000 kroner.

Den siste runden på å få økt ordførerlønna i Re, var før det som skulle vise seg å bli det aller siste lokalvalget i Re kommune tilbake i 2015.

Den gangen var Høyre en av pådriverne for å ikke øke lønna – for heller bruke pengene på skolene i Re.

Det kommer ikke til å mangle på penger i skolene i nye Tønsberg kommune, med kuttkrav på to prosent over hele linja.

«Balansert godtgjørelse»

I nye Tønsberg er derimot Høyre, og Høyre-representanten fra Re, av en helt annen oppfatning. Nå forsvares en langt høyere lønn:

– Jeg vil kalle det utidig å komme opp med dette i ettertid, sier Øyvind Jonassen (H) fra Revetal om diskusjonen rundt ordførerlønna.

Han viser til vedtak i Fellesnemnda og i de gamle kommunestyrene i Re og Tønsberg.

Høyre får støtte fra Arbeiderpartiet, ved Per Martin Aamodt (AP). Han viser også til prosessen som har vært i forkant, og kaller ordførerlønna på opp mot 1,1 millioner kroner en «balansert godtgjørelse».

Kutt over hele linja – bortsett fra her?

Det var Ole Marcus Mærøe (R) fra Linnestad som først entret talerstolen med forslag om å lønne ordføreren utifra Folketrygdens 8G – det vil si rundt 775.000 kroner.

Av tre grunner: Folkevalgte vedtar sine egne godtgjørelser, og bør derfor vise måtehold. Og folkevalgte skal representere folket, og bør dermed ikke fjerne seg fra folk flest sin økonomiske hverdag.

Og kanskje aller viktigst: Det går mot trange kår i den nye kommunen med store kutt, da bør også ordførerlønna kuttes – ikke økes.

Til sammen ville lavere godtgjørelser i følge Rødts forslag frigjøre 1,8 millioner kroner. – Det ville bety at vi slipper å kutte to og en halv stilling et annet sted i kommunen.

Forslagene falt

Neste forslag om lavere ordførerlønn – men fortsatt høyere enn lønna til ordføreren i Re – kom fra Helene Viken (SV).

Det var helt i tråd med kuttene på to prosent ellers – fra dagens Tønsberg-nivå på 100 prosent til 98 prosent i nye Tønsberg.

Ingen av forslagene fikk flertall. Rødts forslag fikk bare partiets ene stemme, mens SVs forslag fikk i neste omgang seks stemmer fra SV, Venstre og Rødt.

Resten av kommunestyret dannet flertallet på 43 stemmer, ved Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, FrP, MDG og KrF.

I det nye kommunestyret kreves det minst 25 stemmer for å sikre seg et flertall.

Så i nye Tønsberg vil ordførerlønna hoppe fra rett under 890.000 kroner i dagens Re, og rett under 990.000 kroner i gamle Tønsberg, til oppunder 1,1 millioner i nye Tønsberg.

Det ble vedtatt i kommunestyremøtet 7. november 2019.