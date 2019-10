Her blir det RAK-fest!

– Da begynner vi virkelig å nærme oss den store dagen. Uteplassen forvandles til en riktig så fin festplass, rapporterer RAK-gjengen som feirer tredve viktige år denne helga. Lørdag teller Linda Kvam opp til konsert.

Gamle ASVO og nye RAK etter navnebyttet for to år siden, har vært en viktig kommunalt eid bedrift på Revetal i 30 år.

Her får folk jobbe som de sjøl mestrer og kan. RAKs nærmeste samarbeidspartnere er NAV og eierkommunene Re og Holmestrand.

Leiker og auksjon

Her tilbys arbeidsplasser i tre forskjellige produksjonsavdelinger for mennesker som trenger individuell tilrettelegging.

– Det er brukernes mestringsevne som styrer aktiviteten og vår produksjon, forteller daglig leder Glenn Ellefsen.

Nå inviterer han og resten av RAK-gjengen til 30-årsfest – lørdag 12. oktober skal tredve viktige år feires.

– Her blir det noe for både store og små. Det blir leiker for barna, med premier til alle som deltar. Det blir også en spennende jubileumsauksjon der vi har dratt på med veldig mye flott og spennende som skal under hammeren.

Musikk og smaksprøver

– Og vi er veldig stolte av å få Linda Kvam på scenen vår, det blir storslått og noe alle bør komme for å oppleve. Det blir i det store og hele mye å oppleve, og ikke minst smake på:

– Vi er heldige å kunne tilby smaksprøver fra Karins hjemmebakeri, noe leskende fra Råstad, fra grillen vil du kunne smake godbiter fra både Gårdsand og Grøstad gris.

– Vi serverer også smaksprøver fra årets Eplekjekk – vår egne, sjølplukka eplemost med epler fra hager i Re.

Program for lørdag 12. oktober:

Klokka 12.00 er det åpning ved RAK-leder Glenn Ellefsen.

Klokka 12.20 skal ordførerne i Re og Holmestrand klippe snora og feiringen er skikkelig i gang, med kake og brus.

Fra klokka 12.30 er det leiker og aktiviteter for barna, med premie til alle.

Klokka 14.00 blir det konsert med selveste Linda Kvam.

klokka 15.00 blir det stor auksjon med mye flott å bude på.

Hele dagen blir det timestilbud i butikken. Dagen avsluttes med loddtrekning og premiering fra scenen.

Til sist på programmet står takketale og avslutning rundt klokka 16.00.

Alt dette foregår hos Olgars i Olgar Dahlsvei 1 på Brår lørdag 12. oktober 2019.

Jubileumet kunne du først lese om i ReAvisa på papir – last ned gratis.