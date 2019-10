Alt klart for Re-mila: Tones oppgave er å løpe «passe fort»…

Denne helga er det klart for Re-mila igjen, fem år etter at den aller første løpefesten gikk av stabelen på Revetal.

Les mer om Re-mila i ReAvisa-arkivet.

Re-mila er et mosjonsløp for absolutt alle, og går av stabelen i Re kommune for sjette gang søndag 13. oktober 2019.

Alle distanser har start og mål i Revetal sentrum. Sekretariat, kiosk og premieutdeling vil være i parken foran Sport1-butikken.

Meldt perfekt løpevær

Parkering er gratis på hele Re-torvet. Garderober er på Revetal treningssenter, 300 meter fra start-og målområdet.

Og du – ikke la deg lure av at det regner i dag – for på søndag ser det ut til å bli perfekt løpevær!

En som skal ut og løpe på søndag, er Tone Hjelmtvedt (37) fra Holmestrand. Hun har spilt håndball for Ramnes og reiser fortsatt til Re for å trene og holde formen vedlike.

Til helga skal sprekingen hjelpe de andre i løypa, som en av seks fartsholdere – eller hare:

God stemning

– Det er god stemning i løypa, og hyggelig at folk stiller opp når noen drar i gang noe slikt som dette. Re-mila har jo blitt skikkelig svære greier, sier Tone til ReAvisa.

Fartsholder har som oppgave å holde farta oppe for de andre deltakerne. Det er energikrevende å ligge først i et felt, mens det er energisparende å ligge bak.

Tone skal løpe ti kilometer og holde en fart på seks minutter per kilometer. Hun kjenner løypa godt, siden hun har løpt Re-mila i alle år, og dette er det andre året hun løper som fartsholder.

Med sekk og flagg på ryggen

– For å holde tida har vi testkjøring før løpet, og jeg bruker ei klokke underveis, forteller Tone til ReAvisa. Under årets Re-mila skal Tone og alle de andre fem fartsholderene være lette å få øye på.

Med sekk og flagg på ryggen kan man glimte dem gjennom hele løypa. Tone er godt forberedt på å holde tida hun er satt til å holde, og om noen løper forbi henne blir det ingen sure miner.

– Som fartsholder har jeg flere oppgaver underveis: Jeg må holde et javnt tempo, motivere og informere om hvor langt vi har løpt og på hvilken tid, forteller Tone.

Vær bestemt, holde tida, og ikke gi opp!

– Da jeg ble spurt om å være fartsholder, tenkte jeg at det var en fin ting å være med på, siden jeg ikke alltid er så opptatt av min egen tid.

Et tips fra Tone til alle som skal løpe med en fartsholder på søndag: – Det gjelder å være bestemt, holde tida, og ikke gi opp!

Under Re-mila er det mange som stiller opp og hjelper til, ikke bare fartsholdere. Det er alt fra speaker, kakeselgere, løypevakter og selvsagt de som heier langs løypa.

Alle er klare for løpefest med Re-mila på Revetal – for femte året på rad!

Starttider søndag 13. oktober:

Start barneløp, cirka 600 meter, klokka 12:15 – fellesstart per årstrinn med fem minutters mellomrom

Start 2,5 km cirka klokka 12:45 – fellesstart, alle årstrinn

Start rullestolklasser cirka klokka 13:20

Start 5 km og 5 km gå/uten tid (trimklassen) klokka13:30 – fellesstart sammen med 10 km

Start 10 km klokka 13:30 – fellesstart

Stengte veier søndag 13. oktober:

Bispeveien er stengt mellom Valleåsen og Kåpeveien klokka 13:30 – 15:00

Brårveien mellom Krysset Kileveien/Brårveien og rundkjøringa ved bensinstasjonen klokka 13:30 – 15:00

Kåpeveien mellom krysset Kåpeveien/Revetalgata og krysset Kjølsrødveien/Kåpeveien stenges klokka 13:30 – 13:45

Revetalgata (veien som går forbi Sport1, Dyreriket og Jernia) stenges klokka 10:00 – 16:00

Regata (veien som går fra rundkjøringen ved bensinstasjonen og forbi Burger King) stenges i perioden klokka 12:45 – 15:30

