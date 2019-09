Sjekk hvem som er skolevalgvinneren på Re VGS

Høyre ble klart største parti, men flertallet heller likevel mot rødgrønt.

Les også: Høy temperatur i skoledebatten på Re VGS.

Torsdag var det skoledebatt og valgtorg, i dag mandag 2. september er det skolevalg på Re videregående skole.

Skolevalg følges med stor interesse, for det sier ofte noe om trendene foran årets valg.

Fantastisk valgoppslutning

Og er det en trend man kan håpe slår til, så er det valgdeltakelsen:

Av skolens 780 elever, stemte 711 av dem – det vil si en valgoppslutning på 91,2 prosent!

Nå stemte 42 elever blankt – noe som gir «sofasitterne» en oppslutning på over 5 prosent.

Så til skolevalgets vinnere og tapere:

Høyre får en oppslutning på 24,5 prosent, mens Arbeiderpartiet får 19,0 som nest største parti. Høyre går mest fram i forhold til forrige skolevalg for to år siden, mens Arbeiderpartiet går klart mest tilbake.

Videre er det tett mellom FrP på 13,9 prosent, MDG på 10,8, SV på 10.3, Senterpartiet på 9,9.

FrP gjør det langt bedre i dette skolevalget, enn på både lokale og nasjonale meningsmålinger om dagen. FrP, Senterpartiet og SV går nest mest fram i forhold til forrige skolevalg.

Man skulle tro at Senterpartiet gjør et bedre skolevalg på en skole utpå landet, men partiet har aldri slått til i skolevalg på Re VGS. Dette er faktisk et av de beste resultatene partiet har oppnådd på Re.

At MDG gjør det bra, er neppe overraskende. Det er helt i samsvar med meningsmålinger ellers om dagen, og ikke minst rimer det med titusenvis av klimastreikende ungdom i gatene.

KrF er nesten borte vekk

Venstre er helt nede på 3,1 prosent, og Rødt får 2,5 prosent – så å si på stedet hvil i forhold til forrige skolevalg.

KrF er forsvinnende lite og holder nesten på å ramle ned i «andre»-kategorien med bare 1,8 prosent.

Andre-kategorien med Kystpartiet, Demokratene, Partiet De Kristne, Liberalistene og Helsepartiet får til sammen 3,3 prosent av stemmene.

Bompenger er ikke valgkampsaken som overskygger alle andre i skolevalget på Re VGS: Folkeaksjonen nei til mer bompenger får bare 0,9 prosent av stemmene.

Rødgrønt flertall – med MDG

Mens Høyre vant slaget, vinner den rødgrønne sida skolevalget.

Slår vi sammen de rødgrønne partiene får de en oppslutning på 52,5 prosent. Plukker vi ut det blokkavhengige – men grønne – MDG, blir oppslutningen rett under regjeringspartienes oppslutning på til sammen 43,3 prosent.

Og da er det Høyres store oppslutning som sørger for å holde skuta flytende, pluss FrPs tross alt gode skolevalg – tatt meningsmålinger ellers i betraktning.

På den rødgrønne sida, derimot, er det heller på tross av Arbeiderpartiets dårlige resultat at det blir et rødgrønt flertall tilslutt – riktignok hvis MDG henger med på lasseet. Her er det framgangen til de andre partiene som redder flertallet: SV, MDG og Senterpartiet.

Viktig demokrati-opplæring

Faglærer Lars Erik Lund er mest fornøyd for valgoppslutningen:

– Valgdeltakelsen er jo et eksempel til etterfølgelse, sier han og ler, mens han printer ut helt ferske skolevalgresultater til lokalavisa.

Det er 18 elever på programfag politikk og menneskerettigheter som har organisert hele opplegget: – Det er kanskje litt sjansespill og overlate alt til elevene, men de har fiksa alt fra å planlegge, organisere, gjennomføre – som alt fra ordstyrere i debatten til valgmedarbeidere i dag.

Dette er god læring for fagelevene, som har lært regler for valg, og god læring for elevene som kommer for å stemme, forteller Lars Erik: – Mange er usikre, og da blir dette en god innføring og opplæring, og en nyttig erfaring i det å ta del i demokratiet vårt.

