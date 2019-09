Høy temperatur i skoledebatten på Re VGS

Elevene mener at de som snakker om sin egen politikk, gjør et mye bedre inntrykk enn de som bare snakker dårlig om alle andre.

Les også om høstens valg i ReAvisa, august 2019 – last ned gratis!

Ingen var redd for å ta ordet i skoledebatten på Re VGS, og ordstyrerne fikk en tøff jobb med å holde orden i rekkene.

Det engasjerte ungdomspanelet hadde veldig mye på hjertet. Og de hadde kanskje aller mest å si om alle andres politikk, mer enn sin egen?

Høy temperatur – bokstavelig talt

Det ble høy temperatur i debatten – og bokstavelig talt høy temperatur i Ramneshallen – såpass at flere elever måtte ut fra varmen og få seg litt frisk luft utendørs.

Utenfor Ramneshallen snakker ReAvisa med tre 17-åringer som går på Idrettsfag og Helse og oppvekst: Helene Arselan (17) fra Re, Josefine Nystrøm (17) fra Tønsberg, og Julia Szalek (17) fra Færder.

– Vi har faktisk lært ganske mye, sjøl om de prater veldig mye om hverandre. Vi prøver å høre etter hva de sier om seg sjøl, og det er jo noe innimellom, sier Josefine.

– Jeg kunne ikke så mye fra før av, men nå ser jeg mer forskjellen på partiene.

Klima og kollektivtrafikk er viktigst

Alle tre har tenkt til å stemme i skolevalget, som er på mandag 2. september. Torsdag 29. august var det debatt og valgtorg.

De viktigste sakene for ungdommen er klima og kollektivtrafikk, tror Re VGS-elevene:

– Når buss er viktigst, så synes vi Rødt sa det klarest. Vi trenger flere og billigere busser.

– Men når det kommer til klima, så var alle så ivrige og snakka mest dritt om hverandre, alle sammen – bortsett fra han fra FrP.

– Han var faktisk flink til å forklare sitt syn på saken uten å krangle så mye tilbake, og han sa jo at noe faktisk blir gjort, sjøl om FrP får masse dritt.

All kred til klimastreikende ungdom

Kenneth Lindhjem (Fpu) poengterte i debatten at alle partier på Stortinget er blitt mer miljøbevisste de siste åra – også FrP. Med kjapt tilsvar fra Halvard Brundtland (Senterungdommen):

– All kred til 40.000 ungdommer som skolestreika for klima, som får til og med klimafornekterne i FrP til å tenke på klima og miljø!

Kenneth Lindhjem (Fpu) mener det er hva man gjør i praksis som teller: – Med FrP i regjering blir det flere nye biler og flere elbiler – begge deler forurenser mindre.

– Det som forurenser mindre, er færre biler på veiene, kontrer Aram Karim (Sosialistisk ungdom), – og færre biler blir det med bommer – noe FrP er så i mot, at det holdt på å felle hele regjeringa!

Lokale klimatiltak som funker

Halvard Brundtland (Senterungdommen) mener vi har gode eksempler på miljøtiltak som funker i egen kommune:

– Se på Greve biogass rett borti gata her, som sørger for mindre søppel som heller går til å lage drivstoff til bussene våre. Det er klimatiltak som betyr noe, i praksis.

Så ble det en runde på vindmøller, noe så å si alle partier er mer eller mindre i mot lokalt, men skylder på andre for å være for. Skillelinjene vil nok heller gå mellom riks- og lokalpolitikere.

Og her er det nok også noen skillelinjer mellom ungdomsparti og moderparti.

Det er det også når det kommer til fraværsgrensa. Alle ungdomspartiene til regjeringspartiene virker ikke til å være like ivrig på den i debatten på Re VGS.

– Dere burde være ærlige og stå for det dere har gjort, mener Aram Karim (Sosialistisk ungdom).

– Og når FrP skryter av at de tilslutt gjorde det sånn at kjøreopplæring ble gyldig fravær, så er det som å sparke noen i balla og så gi dem en ispose, sa Aram til applaus og latter fra tilhørerne.

Halvard Brundtland (Senterungdommen) sa det klarest om fraværsgrensa: – Når du er sjuk, skal du ikke stresse avgårde til legen – da skal du holde senga og bli frisk!

Kenneth Lindhjem (Fpu) argumenterte tilslutt for fraværsgrensa: – Har dere fulgt med eller? Fraværet på vei ned. FrP har levert på skole.

Et punkt der samtlige ungdomsrepresentanter som tok ordet vil mer enn moderpartiet, er i spørsmålet om økte helsesøster-ressurser på skolene.

Her er nok ungdommene mer enig seg i mellom, enn mange partier er mellom ungdomsparti og moderparti.

Med åtte par hender strekt ut så å si hele tida, var alle ivrig på å få sagt sitt. De skulle bare brukt taletida til å snakke om seg sjøl.

Og hvordan debatten kunne spore over fra klima til abort, er ikke godt å si, men så skjedde. Og Gjertrud Eide Sæther (Arbeiderpartiet) klarte å smette inn kritikk av regjeringen som har stått for den første innstrammingen av abortloven på 40 år.

Men dyktige debattledere fikk styrt debatten inn på riktig spor, til tross for krass kritikk. Da slo sjøljustisen inn blant debattpanelet:

Rød ungdom-representanten Sander Sørensen fikk den største applausen for å prøve å roe ned en av meddebattantene sine.

Skolevalget avholdes ei uke før valgdagen

Helene, Josefine og Julia oppsummerer skoledebatten slik: – Lang og varm, det kunne vært kortere hvis alle hadde snakka om seg sjøl og ikke alle andre. Men det var nyttig.

Alle partiene som ligger an til representasjon i nye Tønsberg kommune var tilstede, unntatt MDG som hadde bekrefta at de kom, men dukka aldri opp.

Og sjøl om debattantene kunne være litt vel hakkete på hverandre, var Re VGS-elevene som tilhørere helt i særklasse: – En hyggelig tilbakemelding fra representanten til Unge Høyre, som kom fra landsstyret og har vært på flere debatter i Oslo og Akershus, refererer faglærer Lars Erik Lund:

– Det er vist ikke vanlig at ALLE representantene får høflig applaus – uavhengig av om man er enig eller ikke i det som blir sagt. Men det fikk alle i panelet i skoledebatten på Re VGS.

Elever organiserer skoledebatt, valgtorg og skolevalg

Elever i programfaget politikk og menneskerettigheter står for planlegging og gjennomføring av både debatt og skolevalg.

Skolevalget er mandag 2. september 2019 – ReAvisa viderebringer resultatet så snart det er klart.